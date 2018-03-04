В Англии раскрыли сеть педофилов-пакистанцев, не хватает полицейских довести дело до конца

В небольших городках на юге английского графства Йоркшир на протяжении десятилетий действовала педофильская сеть, участники которой — в основном выходцы из Пакистана — насиловали несовершеннолетних девушек.

Число потенциальных жертв — более 1500. Расследование идет с 2012 года; у полиции просто не хватает следователей, поэтому многие вероятные преступники остаются на свободе, а местные власти сталкиваются с обвинениями в бездействии.

Девушка, пожаловавшаяся на сексуальное насилие. Ротерем, 2014 год. Фото Christopher Furlong / Getty Images

Десятилетия сексуального насилия

Ротерем — город в Южном Йоркшире, население которого, если не считать пригороды, немногим превышает сто тысяч человек. Еще в конце 1980-х полиция Ротерема стала получать сообщения об этнических бандах выходцев из Пакистана, которые насиловали подростков из детских домов. Сотрудники детских домов даже начали собственное расследование, но оно ни к чему не привело.

Время от времени в городе арестовывали подозреваемых в связях с несовершеннолетними, но это были единичные случаи, и полиция не выявила никакой организованной системы сексуального насилия.

В 1997 году местные власти создали программу помощи подросткам и женщинам, пережившим сексуальное насилие и вовлеченным в проституцию. Если в первые годы работы программы им приходилось помогать в основном совершеннолетним проституткам, то с начала двухтысячных к ним начали приходить девочки подросткового возраста.

Они рассказывали, что с ними знакомились взрослые мужчины, давали сладости, алкоголь и наркотики, а затем насиловали. Им под страхом расправы запрещали рассказывать об изнасилованиях и требовали расплачиваться за наркотики и алкоголь сексом с незнакомыми людьми.

Иногда жертвы считали, что у них отношения с мужчинами. Всем им было около 25 лет, они были хорошо обеспечены, ездили на дорогих машинах — и подросткам нравилось проводить с ними время. Мужчины пользовались этим и заставляли их заниматься сексом с незнакомыми людьми — чтобы «доказать свои чувства».

В некоторых случаях их отвозили в другие города, в том числе в соседний Шеффилд и в Лондон, где их насиловали сразу несколько человек одновременно.

Никто не хотел расследования

Полиция долгое время не открывала полноценное расследование по нескольким причинам. Во-первых, не хватало доказательств. Подростки, решившие обратиться за помощью, боялись называть имена насильников из страха за свою жизнь, а в полиции считали, что сексуальные контакты были добровольными (согласно британскому законодательству, возраст согласия составляет 16 лет).

Во-вторых, и полицейские, и местные власти боялись обвинений в расизме: никому не хотелось напрямую обвинять в сексуальной эксплуатации малолетних этнические банды несмотря на то, что подобные группировки были не только в Ротереме, но и в других английских городах.

И полиция, и власти города отмахивались от расследования еще и потому, что не хотели заниматься детьми из неблагополучных семей и из детских домов. Их считали «испорченными» и связанными с «плохими компаниями». Как рассказывает одна из пострадавших, для полиции она и подобные ей девочки были «маленькими преступницами».

Все изменилось в 2012 году, когда The Times опубликовала серию материалов о том, что происходит в Ротереме. Тогда была сформирована независимая комиссия по расследованию как минимум 1400 случаев изнасилования и склонения к проституции несовершеннолетних. Ее возглавила профессор Алексис Джей. Именно ей удалось выявить, что полиция расследовала заявление о вовлечении девочек в проституцию спустя рукава, а местные социальные службы за редким исключением не помогали им.

Расследованию Джей активно помогала организация Risky Business, которая помогала девушкам, вовлеченным в проституцию. Именно собранные сотрудниками этой организации данные стали основой для расследования Алексис Джей и доказательством существования крупной организованной сети вовлечения подростков в проституцию. Согласно расследованию, за изнасилованиями и вовлечением в проституцию стояли пакистанские криминальные группировки, а их жертвами становились в основном белые девушки или британки азиатского происхождения.

Расследование Алексис Джей привело к уголовным делам. Процесс по делу о растлении малолетних в Южном Йоркшире начался в 2013 году, в конце 2015-го были вынесены первые приговоры — на сроки от 10 до 35 лет. Общее число осужденных по этому делу — более 20 человек, но учитывая огромное количество пострадавших, многие из насильников до сих пор остаются на свободе.

У полиции не хватает рук

Уголовное расследование растления малолетних в Ротереме — беспрецедентное для Великобритании. По последним данным, пострадали 1510 девушек, а количество возможных подозреваемых составляет 110 человек. Практически все они — британцы пакистанского происхождения.

За пять лет полицейским удалось опросить только 260 пострадавших. В основном это женщины, которым на момент знакомства с насильниками было от 11 до 18 лет. Расследование напоминает снежный ком — опрос каждой пострадавшей приводит и к новым подозреваемым, и к новым жертвам. В общей сложности в расследовании принимают участие 144 полицейских, но представители следствия уверены, что этого недостаточно — им нужно еще хотя бы сто человек, чтобы довести дело до конца.

Благодаря расследованию в Ротереме снизился уровень преступности, а социальные службы помощи подросткам пережили реформу и получили высокие оценки от проверяющих органов. Тем не менее, как минимум три четверти сотрудников социальных служб — это те же самые люди, которые в свое время не смогли помочь раскрыть сеть сексуальной эксплуатации подростков, пишет The Guardian.