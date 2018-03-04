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Общество
04.03.2018
«Международному сообществу на Беларусь глубоко плевать»

Руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников прокомментировал «БелГазете» упорное пробивание официальным Минском идеи о белорусских миротворцах на Донбассе.

Фото с сайта sn-plus.com

- Должна ли Беларусь посылать своих миротворцев на Донбасс? Если взвесить все «за» и «против» - стоит ли овчинка выделки?

- Скорее, не стоит. Россия для Беларуси - торгово-экономический партнер среди стран СНГ N1, а Украина - N2. Очевидно, что обе стороны конфликта будут использовать фактор миротворческой операции для решения своих политических вопросов. В этой ситуации миротворцы могут оказаться между молотом и наковальней, когда им придется принимать позицию одной из сторон. Очевидно, что вторая сторона будет как минимум недовольна. С учетом высокой экономической зависимости Беларуси от Киева и Москвы, более целесообразно избегать ситуации, которая могла бы негативно повлиять на наши и без того не блестящие отношения с соседями.

- А какой интерес преследует официальный Минск, лоббируя отправку белорусских миротворцев на Донбасс?

- В Минске свято верят в идею о своем донорстве безопасности. Несмотря на смех соседей. Белорусское руководство исходит из того, что участие в операции на Донбассе будет содействовать росту политического авторитета Минска. И напрочь игнорирует возможные угрозы от такого участия.

- Лукашенко готов отправить 10 тыс. миротворцев, хотя министр обороны утверждает, что в Беларуси подготовлены около 100 миротворцев. Чем объяснить расхождения в цифрах?

- 100 военнослужащих - это общая численность бойцов, подготовленных по требованиям и стандартам ООН для участия в многонациональных миротворческих операциях. 10 тыс. человек - это численность сил постоянной готовности национальной армии, способных немедленно выдвинуться в заданный район для решения боевых задач. Боевых, но не миротворческих. К сожалению, Лукашенко не улавливает разницу. А придворные не смеют поправить султана.

- А где брать недостающие 9900 миротворцев? За один день или месяц высококлассных специалистов не подготовишь.

- Правильный ответ - нигде. В среднем подготовка миротворцев по стандартам ООН занимает порядка 2-х лет. Это при наличии учебной базы и финансирования. Конечно, бывает ситуация, когда надо много «мяса», и тогда на качество подготовки закрывают глаза даже в ООН. Но, отправив 10 тыс. военных за пределы страны, возникает вопрос: кто будет решать их задачи тут? Следовательно, нам необходимо будет нарастить численность армии минимум на 20 тыс. военнослужащих. Потому что необходима ротация, миротворцев в зоне конфликта надо менять периодически.

- Руководство Украины выступает категорически против белорусских миротворцев в зоне вооруженного конфликта. Почему?

- Киев утратил доверие к Минску. В руководстве Украины все более распространяется мнение, что Беларусь фактически ведет двуличную политику в пользу России. Применительно к официальному Минску используется термин «союзник страны-агрессора». Стоит заметить, что ни в отношении Армении, ни в отношении Казахстана подобных формулировок не используется. Хотя они союзники не меньше нашего.

- Имеет ли шансы официальный Минск переубедить Украину и международное сообщество в необходимости присутствия белорусов в миротворческой миссии на Донбассе?

- Официально руководство Украины еще не обозначило свою позицию относительно участия белорусских миротворцев в миссии на Донбассе. Поэтому вопрос преждевременен. Традиционно в апреле проходит встреча руководства Беларуси и Украины, приуроченная к дате катастрофы на ЧАЭС. До недавнего времени Лукашенко и Порошенко находили решения проблемных вопросов в двусторонних отношениях. Но стоит помнить, что в Украине Порошенко решает многое, но не все. Он вынужден учитывать мнения различных влиятельных политических и профессиональных групп. В условиях войны важнейшим является мнение генералитета - как армейского, так и спецслужб. Смею предположить, что украинские генералы будут либо «против», либо «решительно против».

Международному сообществу на Беларусь глубоко плевать: наша страна находится на дальней периферии международной политики и имеет весьма амбивалентную репутацию. Вопрос участия белорусских миротворцев в возможной миссии на Донбассе будет решать Киев.

Поротников: «Крупнейшие силовые ведомства нашей страны серьезно больны»

 
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