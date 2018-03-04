Заложники Мадуро. Как Венесуэла скатывается за грань цивилизации

Рекордная инфляция в 13 тыс.% и около 3 млн граждан, покинувших страну, — до этого довела Венесуэлу политика её президента, который сейчас собирается на второй срок.

Если отбросить постоянное чувство голода и желание куда-нибудь уехать из страны, не было большей мечты у венесуэльцев, чем досрочные президентские выборы. Добиваясь их, граждане выходили на массовые протесты, рискуя угодить в тюрьму или под пули. И вот день голосования назначен на 22 апреля, а радости нет. Потому что эти выборы не только не уберут Николаса Мадуро, чьё правительство довело страну до ручки, но продлят его власть ещё минимум на 6 лет. Значит, прощай последняя надежда.

Чавес наоборот

Ограничение на количество президентских сроков в Венесуэле отменили в 2009 году. Цена на нефть держалась на сказочной высоте, щедрые социальные программы, казалось, доказывали преимущества местного, «боливарианского» социализма. И широкие народные массы, ощутившие приятную сытость, были готовы сделать правление харизматичного Уго Чавеса вечным. В октябре 2012 года Чавес в четвёртый раз стал президентом, но дело не дошло даже до инаугурации: рак убил человека, который так вроде бы удачно продолжил дело кубинской революции.

Бывший на тот момент вице-президентом Николас Мадуро и в принципе человек серый, а на фоне искромётного Чавеса — серый удручающе. Хотя Чавес и успел огласить вице-президента своим преемником, Мадуро чуть не проиграл кандидату от правых сил: разрыв составил почти полтора процента. Сомнения в честности подсчёта существуют до сих пор.

И всё бы ничего, мало ли заурядных государственных руководителей, но в 2014 году рухнули цены на нефть, что ударило по Венесуэле больше, чем по какой-либо другой стране. Обладая самыми большими в мире (!) коммерческими запасами нефти и получая более 95% валютной выручки от её продажи, «социалистическая» Венесуэла практически свернула иное крупное производство, предварительно его национализировав.

Всё необходимое страна закупала на внешних рынках. Когда же нефтедолларов стало остро не хватать, схлопнулся импорт, что привело ещё и к остановке тех предприятий, которые работали на импортном сырье. Страна оказалась в ситуации тотального дефицита.

В условиях начавшегося хозяйственного хаоса оппозиции не составило труда убедительно одержать победу на парламентских выборах в 2015 году — впервые за 16 последних лет. Социалисты получили всего 55 мест из 164 в Национальной ассамблее. Тут, казалось, и конец Маудро, но это было только начало. Власть оппозиционного парламента была нейтрализована очень просто: президент стал регулярно издавать указы о чрезвычайном экономическом положении, дающие ему расширенные полномочия и возможность игнорировать законодателей. Как только истекал срок действия одного указа, издавался другой.

Оппозиция попыталась решить проблему иначе, организовав референдум за отставку президента. Чтобы запустить процедуру, требовалось собрать подписи не меньше 20% граждан. Собрали, потратив на это несколько месяцев и уйму сил.

Центральная избирательная комиссия, контролируемая социалистами, заявила о фальсификации подписей. Уличные протесты были жестоко подавлены. Если в 2014 году в стычках с полицией погибли 43 человека и 800 были ранены, то в 2017-м — 124 убитых и около 2 тыс. раненых.

Кончилось тем, что не оппозиция разобралась с Мадуро, а наоборот. 30 июля прошлого года была избрана Конституционная ассамблея, прекратившая полномочия парламента. Даже по официальным данным, в выборах приняли участие 41% граждан, социологи же насчитали 18%. Укомплектовали новый орган проверенными функционерами-социалистами.

А вот теперь объявили о досрочных президентских выборах. Только представителям оппозиционных партий отказано в участии. Мадуро, может, и серый, но цепкий, власть упускать не намерен.

Филиал ада

«Как только пройдут выборы, я гарантирую вам новый уровень экономического процветания», — заявил Николас Мадуро соотечественникам. Что же собой представляет венесуэльское процветание на нынешнем уровне?

Минимальная заработная плата нынче составляет $ 3. И не в день, в месяц. Результат опроса: у 87% населения не хватает средств на еду.

Некоторые продукты или товары первой необходимости можно приобрести в государственных магазинах, предъявив удостоверение личности (борьба со спекуляцией), но нет гарантий, что многочасовое стояние в очереди окажется результативным: товар разобрали или не завезли. Многих продуктов и вещей в магазинах не бывает в принципе. Они есть на чёрном рынке, но стоят сумасшедших денег. Деньги имеются у тех, кто распределяет дефицит, в Венесуэле это силовые структуры.

Всё, что закупается за валюту, дорого. Например, покупка презерватива обойдётся в треть минимальной месячной зарплаты. Это было бы забавно, если бы не дикий рост венерических заболеваний. А их нечем лечить, нет и профилактических средств для 100 тыс. носителей ВИЧ. В больницах отсутствует всё — даже питьевая вода и мыло, часто нет электричества. Нехватка необходимых лекарств составляет 85%. Антибиотики пациенты и их семьи, если могут, покупают на чёрном рынке. Ещё в 2015 году, когда была статистика от министерства здравоохранения, смертность младенцев в первые четыре недели после рождения составляла 2%. С тех пор она точно не уменьшилась.

В Венесуэлу вернулись давно забытые болезни — дифтерия и малярия. Эпидемия последней охватывает половину штатов. Опять же, эту несложную для современной медицины болезнь лечить нечем, поэтому нередки смертельные случаи. А распространяется она потому, что из нищих городов тысячи венесуэльцев едут в бассейн реки Ориноко, где пытаются мыть золото на национализированных, но заброшенных приисках. Естественно, никто в джунглях не проводит антималярийную профилактику. Более того, там и власть принадлежит не государству, а конкурирующим бандам.

Преступность — ещё один способ выжить за счёт других. Около 40% венесуэльцев заявили, что были ограблены в минувшем году. Венесуэла в буквальном смысле убийственная страна: тут в год убивают в среднем 92 человека на каждые 100 тыс. населения. В столице, Каракасе, всё ещё хуже: 140 трупов на 100 тыс.

Процветает киднепинг. 12 февраля СМИ сообщили об освобождении 72-летней матери Элиаса Диаса, игрока американской бейсбольной команды Pittsburgh Pirates. А год назад для сына известного баскетболиста Хуана Манауре всё закончилось иначе: 15-летнего мальчика похитители убили.

Неудивительно, что все, кто может, бегут из этого ада. Только в соседнюю Колумбию перебралось уже больше 600 тыс. человек, почти 100 тыс. из них — только за минувший ноябрь. Беженцами забиты приграничные города Бразилии. Общее число покинувших родину в последние годы оценивается в 3 млн человек — из 30-миллионного населения. Венесуэльцы лидируют среди беженцев в США. Масштабы исхода вполне сравнимы с мигрантским кризисом, который поставил на уши Европу несколько лет назад.

Без надежды

Когда Мадуро говорит о новом этапе процветания, он вряд ли имеет в виду инфляцию в 13 000% и сокращение экономики ещё на 15%, которые предсказывает Венесуэле в 2018 году Международный валютный фонд.

Своей статистики правительство давно не даёт. В 2017 году МВФ оценил инфляцию в 800%, сокращение экономики — в 10–15%. С МВФ «боливарианцы», кстати, по идейным соображениям категорически отказываются сотрудничать, хотя с внешними долгами тут всё плохо. На конец прошлого года Венесуэла должна кредиторам около $ 150 млрд, имея резервы меньше $ 10 млрд. И это при годовом доходе за 2017 год в $ 100 млрд, большая часть которых уйдёт на обслуживание долгов.

На что надеется Николас Мадуро? Видимо, только на то, что цены на нефть опять взлетят под облака. Что США, вопреки угрозам Дональда Трампа, не решатся на военный вариант отстранения социалистов от власти. И в самом деле, Венесуэла хотя и относительно рядом, в одном полушарии, но в два раза больше Ирака. И «гринго», американцев, тут многие по привычке не любят. А самим «гринго», которые остаются ведущими торговыми партнёрами Венесуэлы, невыгодно вводить нефтяное эмбарго: американские компании получают прибыли, продавая свою лёгкую нефть, которую венесуэльцы смешивают со своей тяжёлой для продажи.

Соседи Венесуэлы надеются на эффект дипломатического давления. Мадуро не пригласили на ежегодную встречу лидеров латиноамериканских государств в столице Перу Лиме, тем самым высказав своё отношение к объявленным выборам, далёким от стандартов демократии. Возмущённый Мадуро заявил, что никого и спрашивать не будет, а явится в Лиму сам.

Ни на что уже не надеется, похоже, венесуэльская оппозиция. Разгромленная, морально подавленная и разобщённая, она заметно снизила протестную активность. С определённого уровня обнищания мысли о пропитании вытесняют гражданский гнев. Уехать проще, чем добиться перемен. Правительство только приветствует исход недовольных. Заговора прикормленных военных, с удовольствием освоивших валютные потоки и спекуляцию, социалисты не боятся.

Летом вдруг появился народный герой, полицейский офицер Оскар Перес. Захватив вертолёт, он обстрелял здание Верховного суда и призвал соотечественников к восстанию. Ему не поверили, за ним не пошли.

В декабре его немногочисленная партизанская группа была окружена в пригороде Каракаса и уничтожена, несмотря на готовность Переса сдаться: он не хотел, чтобы пострадали оказавшиеся с ним гражданские, включая женщину и ребёнка. Ничего, расстреляли из гранатомётов с женщиной и ребёнком. Лишь посмотрев видеострим расправы, который до самого конца бунтарь вёл в Instagram, венесуэльцы поняли, что потеряли настоящего героя. Но повторить его подвиг желающих пока не нашлось.

Сопротивление бесполезно, внушает всем Мадуро, продолжаем строить социализм.