Отрывок из нового мультфильма про Простоквашино. Ох!

2 марта состоялся закрытый показ новой серии мультфильма про Простоквашино. Чуть позже отрывок из нее показал в своем инстаграме Иван Охлобыстин, который озвучивал почтальона Печкина.

Вот он:

Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) Мар 2, 2018 в 7:12 PST

Кота Матроскина в мультфильме озвучивает Михаил Ефремов, а пса Шарика — Гарик Сукачев. Судя по отрывку, показанному Охлобыстиным, мультфильм «осовременили» — у Шарика есть подписчики в соцсетях, а Печкин доставляет посылки, заказанные в интернете.

Новые серии мультфильма будут показывать с 1 апреля. Планируется, что до 2020 года их выпустят 30 штук. Кроме прежних героев, в новом мультсериале будет сестра Дяди Федора Вера Павловна и грызун Тама-Тама.

Выпускает сериал «Союзмультфильм».