«Такой откровенной оценки экономики и саморазоблачения из уст Лукашенко мы давно не слышали»

Валерий Карбалевич прокомментировал на «Радыё Свабода» выступление главы государства во время отчета руководителей правительства, Нацбанка и облисполкомов об итогах работы экономики за 2017 год.

Фото пресс-службы главы государства

– Такой откровенной оценки экономической ситуации и саморазоблачения из уст Лукашенко мы давно не слышали. Он фактически признал, что много лет лукавил, говорил, мягко говоря, не то, что есть на самом деле.

По БелТА, глава государства констатировал, что за семь лет мировой ВВП вырос на 25%, в то же время рост ВВП Беларуси недотянул даже до 6%. Причины, которыми правительство объясняет такую ​​ситуацию - финансовый кризис, конъюнктура - являются просто отговорками.

«Если мы растем медленнее, чем другие, значит, мы отстаем. Отстаем от мира в развитии, технологиях и, конечно, уровне жизни людей». Это признание дорогого стоит. Оказывается, Беларусь последние семь лет развивалась почти в пять раз медленнее, чем весь мир. Это все, что нужно знать о белорусской социальной модели.

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Из выступления Лукашенко следует, что все якобы достижения в социально-экономической сфере, о которых каждый день рассказывают государственные медиа - это фикция.

…Осталось дать ответ на вопрос: кто в этом виноват? Ответ очевиден, и большинство белорусов его знает.

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