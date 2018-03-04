Змитер Дашкевич осудил тактику Статкевича

В прямом эфире в Facebook Змитер Дашкевич выразил свои мысли о праздновании 100-летия БНР, которое было разрешено властями.

В своей речи Дашкевич скептически высказался об оргкомитете, который объединил представителей различных политических сил.

Статкевіч з Сіўчыкам супраць Янукевіча і Белавуса

Больше всего Дашкевич критиковал Николая Статкевича и его сторонников, которые планируют собраться на площади Якуба Коласа в 14 часов, в то время как официально разрешенный концерт должен начаться у Оперного театра также в 14 часов. Дмитрий Дашкевич считает, что такие действия работают на разъединение, передает «Наша Ніва».

– Шкада, што лідары, з якімі звязвалі надзеі Беларусі, самі сябе дыскрэдытуюць, — отметил Дашкевич.