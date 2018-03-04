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04.03.2018
Растаев: «Может показаться, что белорусы свободные люди и у нас даже есть права. Но…»

Дмитрий Растаев порассуждал в «БелГазете» о состоянии белорусского общества.

– Если взглянуть на белорусское общество со стороны, тоже может показаться, что мы свободные люди и у нас даже есть права, гарантированные Конституцией. Но при более тщательном рассмотрении внимательный взгляд непременно уткнется в незримую цепь, тяжким грузом висящую на шее белоруса.

Да, формально у нас есть и права, и свободы, но реализуются они ровно в той степени и до того момента, пока это угодно человеку, ставшему, по сути, безраздельным хозяином страны. Воля именно этого человека исполняется в первую очередь, а успех волеизъявления остальных ее жителей зависит от того, насколько их чаяния совпадают с чаяниями хозяина.

Угоден хозяину какой-то закон - его примут, как сильно бы он ни противоречил Конституции и реальности. Решит хозяин, чтобы в парламент прошла оппозиция, - она пройдет, не решит - не пройдет, хоть об стену бейся. Сказал хозяин, что какая-то партия не будет зарегистрирована, - ее и не зарегистрируют, даже если у партии все будет на мази. Нужно хозяину громкое дело - рабы мигом состряпают и фрау А., и «Черные души».

И когда хозяин щелкает незримым кнутом, миллионы рабов выходят на субботники, подписываются на «правильные» газеты, крутятся в избирательных «каруселях» и занимаются прочими мало желанными делами. Формально они имеют право отказаться, на деле - нет. Ведь в противном случае их постигнет та же участь, что всегда постигала непокорных рабов - безжалостный хозяйский кнут опустится на их головы.

В белорусской адаптации это эквивалентно неприятностям на работе, вплоть до полной ее потери - а что такое потерять работу в сегодняшней Беларуси с ее декретами N3 и N1, объяснять не нужно.

Древнеримский философ Варрон называл рабов «говорящим орудием». За четверть века «силы и процветания» многие белорусы превратились в эдакие говорящие орудия режима, сидящие на незримой цепи страха. А кто не превратился, стали, образно говоря, беглыми рабами, на которых в любой момент может быть объявлена охота. Вот и выходит, что слово «раб» - в нашем контексте - не медийное клише, а грустная, хотя и завуалированная реальность.

Но раб - человек-однодневка. Он живет сегодняшними заботами и не способен планировать жизнь дальше пятничной поездки на дачу или летнего отпуска в Турции. Такие категории, как будущее детей и внуков, будущее страны, будущее нации, малодоступны его пониманию.

Поэтому у общества, состоящего из рабов, будущего нет - и дети тех, кто сегодня готов сносить унижения и мириться с подлостью, в перспективе также обречены на унижение и подлость.

Надеяться в этой ситуации можно лишь на чудо, на появление какого-нибудь отчаянного Спартака, который вдохнет в души рабов решимость и даст им надежду на перемены к лучшему. Но таких чудес, увы, не замечено пока даже на горизонте.

Растаев: «В ваших фальсификациях выборов не обнаружено»

 

 
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