В программу визита в Минск редакционного директора Forbes (Финляндия) Тома Поста и издателя Forbes Latvia, Estonia, Finland Аркадия Штейманса была включена встреча со студентами Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ. После лекции гости поделились своими впечатлениями с dev.by. Особенно ярко высказался Аркадий Штейманс.

– Господин Штейманс, когда после лекции студент спросил, появится ли журнал Forbes в Беларуси, вы его резко осадили. То есть не ждать?

– Почему? Всё возможно. Журнал, онлайн-медиа. Но прямо сейчас мы ничего не откроем.

Бренд Forbes занимается тем, что помогает предпринимателям масштабировать бизнес. Вот вы что-то делаете – у вас два киоска. Почитали Forbes, получили знания, энергетику – у вас стало пять киосков.

Поэтому мы, прежде всего, смотрим на предпринимательский рынок. И пока то, что мы видим, убеждает нас, что предпринимательство в Беларуси – в зародышевом состоянии. Мы этому удивлены.

Даже по сравнению с соседними странами – Россией и Украиной – уровень здесь намного ниже. Предпринимательские институты – венчурный капитал, общественные организации, ангельские инвестиции – в 2018 году отсутствуют как класс. Это странно.

– Вы знали, куда ехали.

– Нет, не знали.

– Но ведь про декрет №8 вы знали?

– Да, мы прочитали и подумали «вау!». А оказалось, 192 компании – и все.

– Этого мало?

– Это очень мало для страны с населением 10 млн человек. ПВТ — это супер-история, но она в зародышевом состоянии. Вот есть оборот — миллиард долларов. Все раздувают щеки: за 12 лет дошли до миллиарда! А в Украине экспорт ИT-компаний — $ 4 млрд.

– Так Украина и в 4 раза больше.

– Да, цифры сопоставимы. Но какие преференции и льготы есть у компаний в Украине? Никаких. Война в стране, разруха, ноль преференций. А здесь в тепличных условиях — всего миллиард.

Да, в контексте предпринимательства в Беларуси достижения ИT — это вау. Но в мировом контексте ИT-сектор здесь в самом начале пути.

– Что делать, чтобы ускорить движение?

– Когда я сегодня спросил студентов, кто хочет стать предпринимателями, подняли руки 2-3%. А ведь мы находимся не в институте благородных девиц или сельскохозяйственной школе, мы — в бизнес-институте. Желающих здесь должно быть около 30%. То, что сегодня их так мало, плохо.

Но это очень быстро можно поправить. Для этого руководителю вуза вместе с ПВТ нужно создать системную программу — чтобы все фаундеры ПВТ в обязательном порядке раз в неделю приходили в вуз и читали лекции.

Если это произойдёт, то через полгода в этом конкретном месте образуется вулкан предпринимательства. Появятся микропроекты, сюда начнут приходить люди и брать этих ребят в долю, те будут придумывать бизнес-проекты и искать инвестиции. И это будут точки роста. Тогда мы приедем и этих людей поддержим.

– Думаете, студентам лекций не хватает?

– Им не хватает вдохновляющих лидеров, у которых получилось реализовать свои идеи не в теории, а на практике. Мы сейчас слышим про улучшение бизнес-климата в стране, все говорят, что экономика становится либеральнее. Эти ребята — элита. В них будущее, с ними надо работать. Если из них выйдут безвольные клерки, это затянет страну в омут.

– Какие сферы бизнеса, кроме ИT, вас заинтересовали в Беларуси?

– Никакие. Я пока не вижу здесь никакого бизнеса, кроме ИT, у которого был бы вау-фактор.

– А у ИT он есть?

– Здесь да. Есть примеры сделок с Google, Facebook, есть ИT-компании мирового уровня.

– Что Forbes может предложить им?

Сказку, мечту. Я на встрече с ИT-предпринимателями достал номер Forbes Japan, где была опубликована статья под редакцией Тома Поста о маленьком стартапе из Хельсинки, который работает в области виртуальной реальности, конкурируя с Microsoft. Сначала эта история попала в Forbes Finland, из Финляндии мы ее транслировали в Forbes Америки — 70 млн читателей, а потом — в Forbes Японии, где работает миллион самых продвинутых бизнесменов в области технологий в мире. Все это бесплатно.

И вот результат. Когда мы готовили материал, этот финский Кулибин перебивался с хлеба на воду. Прошло два месяца: Америка — Япония — Forbes. Сегодня он отбивается от инвесторов: за два месяца получил $ 100 млн. Так что мы предложили белорусским ИT-компаниям мост в мир.

– Но для этого надо запустить журнал здесь?

– Нет. Мы уже начинаем свое партнёрство. Том Пост обещал опубликовать историю о двух самых ярких айтишниках из Минска в Forbes Финляндии. Я это обещаю сделать в Forbes Латвии. Потом эти истории попадут в Forbes Америки и разойдутся по всему миру. Бесплатно.

– По какому принципу будет проходить отбор?

– Тот, кто нам понравится, тот и победит.

– А дальше что?

– А дальше — геометрическая прогрессия. Если мы раз в месяц будем публиковать одну историю, это будет уже победа — 12 историй в год.

– И всё-таки что должно произойти, чтобы в Беларуси появился собственный журнал Forbes?

– Чтобы доля предпринимателей в Беларуси достигла как минимум 5%. Сейчас, как мы слышим из разных источников, она составляет 2%.

Что делает Forbes? Мы раздаем ордена и медали за предпринимательство, мы даём признание. Но если предпринимательства в стране нет или оно не структурировано, то и медалей давать некому. А если начнем раздавать их просто так, то девальвируем свою валюту. Как только местные мальчики и девочки захотят стать предпринимателями, здесь появится Forbes…

Стоит отметить, что по итогам визита Аркадий Штейманс и Том Пост изрядно скорректировали свой взгляд на ситуацию в Беларуси. Теперь они считают, что наша страна «стоит в преддверии экономического рывка, как «азиатские тигры» в 90-е», а «Великий камень» называют «главным изумрудом экономического роста».