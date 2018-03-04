Необычный транспорт в Минске во время снегопада. Видеофакт

В Минске на улице Слободской заметили гужевую повозку. Лошадка понуро тащила ее по проезжей части.

«На повозке по Минску в такую погоду — вы серьезно? Даже если это разрешено ПДД, безопасно ли это вообще?» — задался вопросом читатель auto.onliner.by.

Увидев гужевую повозку, ее остановил сотрудник ГАИ. Это попало на видео.

Старший инспектор ГАИ Московского района Любовь Трепашко пассказала:

— Возчик пояснил, что приезжал в Минск из деревни Малиновка за кольцевой. Он приезжал в одну из столичных организаций, с которой у него есть договоренность, что-то забирал, — пояснили в Госавтоинспекции.

По ПДД, движение на гужевых повозках в городе не запрещено. Движение по проезжей части такому транспорту разрешено только в один ряд на расстоянии не далее 1 метра от правого края дороги (п. 160 Правил).

Тем не менее в городе к лошадям на дороге не привыкли. Поэтому инспекторы ГАИ приняли решение сопроводить возчика, чтобы обеспечить безопасность.