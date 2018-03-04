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04.03.2018
SNC, фото Instagram
Звезды, которых мы не помним одетыми

Вообще-то мы завидуем звездам из этой подборки. Потому что, когда они выкладывают эротические фото, это зачастую выглядит сексуально и, чего греха таить, красиво! Но в последнее время обнаженки в их соцсетях стало чересчур много.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян в свое время поймала волну хайпа от секс-скандала с утечкой ее хоум-видео в Сеть (которое, как выяснилось позже, фактически сама и слила) и, кажется, решила, что обнаженка помогает эффектно напоминать о себе.

В последнее время она так увлеклась, что у нас случилась передозировка ее пышными формами. Ким, остановись! Еще несколько кадров, и мужчины начнут умирать от повышенного давления, а у нас появится аллергическая сыпь.

Кардашьян собирает лайки, надев шубу на голое тело

Эмили Ратажковски

Эмили – та еще охотница на мужчин. И приманивает она их своими бесконечными эротическими фотосессиями. В соцсетях модели столько откровенных кадров, что мы, скорее, узнаем ее по груди, чем по лицу. Собственно, старалась Эмили не зря: недавно она шокировала фанатов, заявив, что вышла замуж за продюсера Себастьяна Беар-Маккларда буквально после пары месяцев романа. Думаем, увидев модель обнаженной, бойфренд сделал ей предложение не думая.

Майли Сайрус

Майли Сайрус хотя в последнее время и успокоилась (в том плане, что не позволяет себе сумасшедших выходок на сцене), но обнажаться не перестала. В соцсетях певицы можно встретить большое количество самых странных образов и кадров с сумасшедших фотосессий. Интересно, как на это все реагирует Лиам Хемсворт? Уже привык?

Ники Минаж

Вы помните времена, когда Ники одевалась прилично? А времена, когда вообще одевалась? Вот и мы нет. Кажется, из одежды на ней всегда было чуть больше, чем трусики и пара кусочков строительного скотча. Ну а что? Экономно, и модно (Ким Кардашьян не даст соврать). Только вот из-за стиля одежды рэпершу мало кто из мужчин воспринимает всерьез. Поэтому долгосрочных отношений ей построить пока так и не удалось: получив свое, бойфренды всегда делали ей ручкой.

Обложка дня. Скандальный Paper в своем репертуаре

Белла Торн

Белла, как нам кажется, изо всех сил пытается сделать так, чтобы ее заметили. Чего только она ни делала: и волосы красила во все цвета радуги, и с девушками целовалась, и выходками шокировала, но остановилась все же на стопроцентном варианте: теперь она просто публикует у себя в Instagram эротические фоточки. Как ни странно, это принесло свои плоды: Беллу заметили. Мы! И вот она уже в одном списке с Ким Кардашьян, Эмили Ратажковски и другими селебами.

 
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