Представители Forbes: «Мы поражены калибром реформ, которые затеял президент Лукашенко»

На этой неделе Минск посетили представители знаменитого бизнес-издания: редакционный директор Forbes (Финляндия), экс-выпускающий редактор Forbes (США) Том Пост и издатель Forbes Latvia, Estonia, Finland Аркадий Штейманс. По итогам визита они прислали своего рода постскриптум к ранее данному интервью dev.by.

«Мы поражены калибром реформ, которые затеял в последние годы президент Лукашенко. Смелость, амбициозность принятых решений по либерализации криптовалют, созданию свободной зоны Великий камень, расширение преференций в ПВТ — сравнимы, наверное, лишь с реформами Ли Куан Ю в Сингапуре.

Том Пост в своей лекции для студентов БГУ «Поменяйся или умри» как раз акцентировал идею великих достижений — через вызов самому себе. Мы уверены, что инициативы, запущенные президентом Беларуси, — это настоящий катализатор перемен, пример для белорусской молодёжи, как нужно и можно ставить самые амбициозные цели и не бояться их реализовывать. Для многих на западе инициативы в Минске пока остаются неизвестными. Но это вопрос времени, когда европейские компании воспользуются благоприятным климатом и передовыми инженерными мозгами Беларуси — формирование которых происходило последние 30-40 лет.

В последний день нашего визита мы полностью поменяли мнение о предпринимательской культуре и потенциале страны. Оказалось, что природная скромность лидеров мнений в Минске и ассиметричность информации о предпринимательских достижениях в Беларуси исказила восприятие бизнес-климата.

Увидев своими глазами ПВТ, центр разработки глобального игрока Juno, окунувшись в будущее с основателями Synesis, через пургу и снегопад посетив мега-проект «Великий камень» — мы с уверенностью можем сделать вывод: Беларусь стоит в преддверии экономического рывка, как «азиатские тигры» в 90-е.

И вот почему. Резиденты ПВТ, которые сделали первые деньги на аутсорс-сервисах, сегодня активно вкладывают в разработку новых продуктов. А значит, берут на себя риск конкурировать по всему миру — запуская катализатор предпринимательства. Программисты, поработав 3-4 года, делают spin-off, создают свои команды и на опыте самых взыскательных международных заказчиков создают свои компании, предлагая ИТ-сервис глобального уровня.

Это движение, мы уверены, даст мультипликационный эффект — и позволит ПВТ утроить оборот до $ 3-4 млрд уже в ближайшие несколько лет. Известный в Минске адвокат Денис Алейников двумя днями раньше оценивал потенциал Беларуси на одном уровне с Израилем. Очень зря мы сразу не поверили ему с полуслова.

Но главный изумруд экономического роста мы нашли в 25 км от центра белорусской столицы. Инициатива Лукашенко и руководителя Китая — создать индустриальную зону на 100 кв. км. в рамках триллионного проекта с Silk Road.

Именно «Великий камень» — инвестиции сегодня составляют $ 1 млрд, в течение двух лет как минимум $ 3 млрд — сможет увеличить общий экспорт товаров и услуг made in Belarus на 50%.

«Великий камень» — это стратегический билет для вашей страны. Он поможет перестроить ваши главные индустриальные предприятия, придать им инновационность и эффективность, без потери рабочих мест — и тем самым совершить беспрецедентный экономический рывок.

Представьте, если ПВТ сможет расширить своё присутствие за пределами ИТ — и вместе с руководством «Великого камня» запустит стартапы в области инжиниринга, интернета вещей и пр. Поженив индустриальную экономику с инновациями, я уверен, белорусские компании смогут привлечь самые горячие инвестиции в технологическом мире — из Китая. Не случайно ваш северный сосед, знаменитая финская геймдев-компания Supercell смогла привлечь $ 9 млрд от Tencent.

Большая бизнес-игра, увиденная нами в Минске, вселяет в нас уверенность, что благодаря бизнес-лидерам вашей страны приход Forbes не за горами. Мы растиражируем успех ваших предпринимателей и зарядим их на амбициозные задачи покорения мира.

«Предпринимательство в Беларуси – в зародышевом состоянии»