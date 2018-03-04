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Скандалы
04.03.2018
В торговом центре «МОМО» умер человек

ЧП случилось в субботу в магазине «Гиппо», который располагается в торговом центре «МОМО», сообщает onliner.by

О человеке, лежащем на полу торгового зала рядом с прилавками, рассказал читатель. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ГУВД Минска уточнили, что на место выезжал представитель уголовного розыска. По данным милиции, признаков криминала в произошедшем нет.

По имеющейся информации, пожилому мужчине стало плохо в торговом зале. Находившиеся рядом люди вызвали скорую помощь.

— Сначала приехала линейная бригада, потом она же дополнительно вызвала реанимацию, — уточнили в Минздраве. — Несмотря на все проводимые реанимационные мероприятия, к большому сожалению, человека не удалось спасти.

Напомним, всего неделю назад в торговом центре Dana Mall скончалась 28-летняя посетительница.

 
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