В торговом центре «МОМО» умер человек

ЧП случилось в субботу в магазине «Гиппо», который располагается в торговом центре «МОМО», сообщает onliner.by.

О человеке, лежащем на полу торгового зала рядом с прилавками, рассказал читатель. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ГУВД Минска уточнили, что на место выезжал представитель уголовного розыска. По данным милиции, признаков криминала в произошедшем нет.

По имеющейся информации, пожилому мужчине стало плохо в торговом зале. Находившиеся рядом люди вызвали скорую помощь.

— Сначала приехала линейная бригада, потом она же дополнительно вызвала реанимацию, — уточнили в Минздраве. — Несмотря на все проводимые реанимационные мероприятия, к большому сожалению, человека не удалось спасти.

Напомним, всего неделю назад в торговом центре Dana Mall скончалась 28-летняя посетительница.