Вице-премьер Василий Жарко прокомментировал требования главы государства, которые тот озвучил во время отчета правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома об итогах работы экономики за 2017-й.

— Рост цен на молочные продукты недопустим, пока заработная плата незначительно повышается, поэтому президент аргументированно потребовал остановить рост цен, — цитирует вице-премьера TUT.BY. — Что касается медикаментов, то роста цен не наблюдается.

Кроме того, вице-премьер рассказа о создании новых рабочих мест:

— Мы создаем рабочие места, но больший процент должен быть в высокотехнологичной сфере. Тогда у нас в стране будет оставаться больше финансовых средств. Эти рабочие места должны создаваться в тех регионах, где есть высокий уровень безработицы. Местным органам нужно продумать, что можно предложить нашим гражданам.

Байнет на заявления вице-премьера отреагировал достаточно скептично.

«Ну значит ждите, белорусы, повышения цен на сметану и молоко на 20%», — написал один из участников обсуждения новости на дискуссионной площадке talks.by.

В том же тоне отреагировали и многие другие участники дискуссии:

«От безответственных заявлений не Жарко не холодно. Я еще помню, как в 1996 году господин несменяемый прижимал руку к груди и заявлял перед всей страной: «Цены поднимаем в первый и последний раз». Только после того обещания уже восемь нулей с денег убрали. Молока сейчас стоило бы 100000000 неденоминированный рублей».

«Больше всего умиляют рассуждения о высокотехнологичных рабочих местах. Вот откуда исполкомы их достанут? Высокотехнологичное рабочее место в реальном секторе - это сотни тысяч долларов инвестиций. А у нас с инвестициями полный крах».

Не обошлось и без сарказма: «Два дня слежу за экономическими заявлениями наших властей и плачу от счастья. Какая все-таки у нас замечательная власть, как она заботится о своем народе. Все-таки я считаю, что мы не достойны таких вождей и что им очень не повезло со своим народом. Тунеядствуем, пьянствуем, вывозим валюту за рубеж, в отпуск норовим в Турцию слетать, тащим с работу все что плохо лежит ...И мы еще бубним по поводу роста цен».