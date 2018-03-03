В Киеве силовики разогнали палаточный городок сторонников Саакашвили

У стен Верховной Рады произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.

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3 марта киевская полиция и бойцы Нацгвардии разогнали палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили, стоявший у стен Верховной Рады с октября 2017 года.

Как сообщает УНИАН, снос городка сопровождался столкновениями между протестующими и правоохранителями.

Фото Reuters

Пресс-служба Национальной полиции распространила заявление о задержании 101 обитателя палаточного городка и изъятии «коктейлей Молотова», заостренных кольев и нескольких предметов, похожих на гранаты, сообщает ВВС.

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Начальник киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что его подчиненные обеспечивали исполнение решения суда о проведении следственных действий. Протестующие зажгли автомобильные покрышки, после чего между ними и полицейскими возникла драка.

Фото УНІАН

Сообщается о пострадавших как со стороны протестующих, так и силовиков. Сторонники Михаила Саакашвили утверждают о десятках пострадавших.

Фото УНІАН

Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили был депортирован в Польшу 12 февраля «как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны».