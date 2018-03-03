Фотожабы: «Расстегай Путина или фаршмак Жириновского»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Лукашенко потребовал от правительства выполнения амбициозных планов

Почему поручение Лукашенко построить за год мост через Припять не вызывает оптимизма

Переправу все же навели

БелЖД будет продавать билеты на проезд стоя

«По этой истории Гай Ричи мог бы снять фильм»

Путин выразил надежду на продление программы «Билет в будущее» в 2019 году

Олимпийские атлеты из России победили в хоккейном «безобразии»

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