На «Пинскдреве» снова погиб рабочий

Вторая с начала года гибель работника произошла 2 марта.

На лесобирже ЗАО «ХК «Пинскдрев» погиб рабочий, сообщает медиахолдинг «Варяг». По данным источника медиахолдинга, 2 марта в проточном техническом бассейне для отпаривания бревен, который расположен на территории лесобиржи предприятия, примерно в 7.50 утра нашли труп мужчины.

3 марта эту информацию подтвердили в Брестском облуправлении Департамента госинспекции труда и в Управлении Следственного Комитета по Брестской области.

Погибший, как уточнили В УСК, мужчина 1980 года рождения, работал термообработчиком древесины, имел IV разряд. Причину трагедии предстоит установить. Как рабочий угодил в бассейн – никто не видел. По факту гибели рабочего проводится проверка.

С предприятия изъята вся техническая документация, имеющая отношение к инциденту, опрашиваются коллеги погибшего, руководители. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, что 19 января на «Пинскдреве» погиб 38-летний рабочий. По неофициальной информации, находясь на смене в фанерном цехе, рабочий заметил, что по конвейеру криво движется бревно. Он решил поправить его, предварительно не выключив оборудование.