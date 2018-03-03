На субботу и ночь воскресенья объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси ожидаются сильные снегопады.

Днем 3 марта по восточной половине Беларуси ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку Гомельской области — сильный мокрый снег и налипание мокрого снега, предупреждает Гидрометцентр.

Ночью 4 марта по восточной половине страны сохранится сильный снег, на дорогах снежные заносы.

В Минске сильный снег ожидается днем 3 марта и ночью 4 марта.

Рекомендации МЧС в случае сильных снегопадов

Водители авто сообщают в соцсетях о сложной обстановке на дорогах Минска и Минского района, о многочисленных авариях и заторах.

В связи со штормовым предупреждением Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению повышенных мер безопасности.

Ночные морозы и снегопады сохранятся до понедельника