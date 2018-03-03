На субботу и ночь воскресенья объявлен оранжевый уровень опасности
В Беларуси ожидаются сильные снегопады.
Днем 3 марта по восточной половине Беларуси ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку Гомельской области — сильный мокрый снег и налипание мокрого снега, предупреждает Гидрометцентр.
Ночью 4 марта по восточной половине страны сохранится сильный снег, на дорогах снежные заносы.
В Минске сильный снег ожидается днем 3 марта и ночью 4 марта.
Рекомендации МЧС в случае сильных снегопадов
Водители авто сообщают в соцсетях о сложной обстановке на дорогах Минска и Минского района, о многочисленных авариях и заторах.
В связи со штормовым предупреждением Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению повышенных мер безопасности.
Ночные морозы и снегопады сохранятся до понедельника
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