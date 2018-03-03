Прибывшие на вызов спасатели обнаружили закрытых в шкафу детей

Выяснением причин происшествия занимается милиция.

Фото minsk.mchs.gov.by

Утром 3 марта 2018 года на номер «101» поступило сообщение задымлении из квартиры по адресу Казимировская, 3, сообщает сайт Минского городского управления МЧС.

На кухне спасатели обнаружили обгоревший диван. Хозяин квартиры и его жена справились с возгоранием своими силами, но на момент прибытия спасателей еще немного тлел поролон.

В ходе обследования квартиры были замечены детские вещи. Хозяева квартиры рассказали, что у них четыре ребенка, которые в данный момент находятся у бабушки.

Однако в детской комнате в закрытом шкафу спасатели нашли троих маленьких детей: мальчиков 2008 и 2015 г.р. и девочку 2012 г.р. Они были напуганы и сидели в одном нижнем белье.

После осмотра медработниками было дано заключение об удовлетворительном состоянии здоровья детей. Со слов малышей их туда посадила мать и сказала тихо сидеть и не шевелиться.

Далее прибыли сотрудники милиции для выяснения обстоятельств безответственного отношения к детям.

О причинах загорания хозяйка ничего внятного не смогла пояснить. Причины происшествия будут устанавливаться. В сообщении МЧС отмечается, что квартира находится в антисанитарном состоянии.