Коля Лукашенко завоевал «бронзу» на «Снежном снайпере»

Младший сын главы государства представлял на соревнованиях Минскую область.

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Младший сын главы государства завевал третье место группе среднего возраста среди мальчиков на турнире по биатлону «Снежный снайпер», сообщает БЕЛТА. Он представлял Минскую область. Турнир проходит в Республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи».

Первое место занял Владислав Гавдис из Брестского региона, второе место занял Анатолий Штундер из Минска.

У девочек лучшей стала Мария Гнедчик из Минска, минчанка Анастасия Попова стала второй, а Дарья Товарницкая из Гомельской области получила бронзовую награду.

Турнир «Снежный снайпер» должен был состояться 24−25 февраля в Раубичах, но был отложен из-за сильны морозов.

Другие таланты Коли Лукашенко

Младший сын Лукашенко играет в хоккей, его команда «Грифоны» регулярно выступает на турнире «Золотая шайба». В этом году команда проиграла в финале. Также он выходит на лед вместе с отцом.

Не спортом единым — Коля еще играет на рояле, говорит по-китайски и управляет комбайном.