В США вспомнили «мать Кузьмы»

Путин всего лишь подтвердил наличие угрозы с российской стороны. Трамп будет доволен.

Вашингтон «услышал» Кремль, как и просил Владимир Путин. Официальные лица в Пентагоне и Белом доме поспешили заверить обеспокоенных американцев: угрозы нет. Здешние политологи объявили: началась новая гонка вооружений, и напомнили, что прошлая закончилась развалом Советского Союза.

О каком «фантастическом» оружии рассказал Путин?

Официальный Вашингтон и американские СМИ отреагировали на послание Путина Федеральному собранию. Первым делом российского президента обвинили в нарушении международных обязательств России по договору РСМД, сравнили с Никитой Хрущевым с его знаменитой «матерью Кузьмы» и обещанием Западу «мы вас похороним (закопаем)».

В экспертном сообществе согласия нет. Специалисты спорят: насколько быстро новое оружие будет готово к производству. Кто-то называет речь предвыборной, а угрозы — очень отдаленными, другие анонимные эксперты минобороны говорят, что новая крылатая ракета может стать на вооружение через 2—3 года. У минобороны свой интерес — как гласит заголовок издания Defense One: «Путин только что подарил Трампу гонку вооружений, которую тот искал».

Как и в годы холодной войны, стороны заверяют мир в том, что разрабатывают новейшее оружие массового уничтожения исключительно в целях обороны.

Показательно, что СМИ в Америке дружно проигнорировали первую часть послания Путина, в которой российский президент обещал избирателям экономический рост и социальные блага и ни словом не отчитался в том, почему прошлые обещания (войти в «пятерку» стран по объему ВВП, повысить реальные зарплаты в 1,5 раза, повысить в 1,5 раза производительность труда и т.п.), по сути, провалились. Здесь считают: это — внутренние проблемы России и повестка для российского избирателя.

Вторую часть послания Путина Федеральному собранию — с ракетами, видеографикой и мультипликацией — в Вашингтоне пришлось комментировать всем, начиная с «большой триады»: Белого дома, Госдепартамента и Пентагона.

Реакция официальная

«Американские военные возможности, в том числе ядерные силы, «останутся непревзойденными», — заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт. Американские официальные лица «с интересом» следили за обращением Владимира Путина к Федеральному собранию, отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Демонстрация видеоролика, на котором российские ядерные боеголовки приближаются к береговой линии, похожей на территорию штата Флорида, Нойерт назвала «дурновкусием» (cheesy video): «Мы не можем считать это поведением ответственного международного игрока (политика)», — заявила официальный представитель Госдепа, подчеркнув, что речь российского президента «подтвердила его двуличность».

Кадры ракетного удара по территории, очертаниями напоминающей Флориду, показали в презентации Владимира Путина

— Президент Путин подтвердил то, что давно известно правительству Соединенных Штатов и что она (Россия) до этого постоянно отрицала, — уже более десяти лет Россия разрабатывает дестабилизирующие системы вооружений, напрямую нарушая свои договорные обязательства, — сказала Нойерт. — Президент Трамп понимает угрозы, стоящие перед Америкой и нашими союзниками в этом столетии, преисполнен решимости защитить нашу страну и сохранить мир посредством силы.

Пентагон запросил 686 миллиардов долларов на следующий военный бюджет, напоминают в Вашингтоне, оправдывая это растущими угрозами Америке, в том числе со стороны России и Китая.

Пресловутый военно-промышленный комплекс — в ожидании новых контрактов после того, как российский президент объявил на весь мир о новом сверхоружии.

Исторический договор РСМД, в 1987 году подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, знаменовал поворот от холодной войны к «разрядке» и «новому мышлению». Сегодня круг замкнулся.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, президент Трамп «понимает угрозы, стоящие перед Америкой», ядерный потенциал будет модернизироваться. Мы были правы, когда обвиняли Москву в нарушении соглашения о ракетах, вторят Госдепу в Белом доме.

— Мы не удивлены заявлениями Путина о новом оружии, — сообщила на брифинге в Пентагоне официальный представитель оборонного ведомства Дана Уайт. — Американские военные готовы защитить страну.

Системы американской ПРО, разворачиваемые в Европе, в очередной раз повторили в Пентагоне, не были предназначены для отражения российских ракет, и в Москве об этом знают. Элементы ПРО в Европе направлены против КНДР, Ирана и «угроз других изгоев».

Москва до недавнего времени открыто смеялась над словами американцев об угрозе им и их союзникам от ядерных ракет из страны чучхэ. Теперь ракеты из Северной Кореи стали реальностью.

На момент написания этой статьи Трамп хранил молчание. У американского президента хватает проблем с расследованием спецпрокурора Мюллера, неожиданными потрясениями на биржах, громкими отставками в администрации (реальными и назревающими), финансовым скандалом вокруг его зятя, связанного с «конфликтом интересов».

Президент должен был ответить на речь Путина, убеждены бывшие чиновники администраций Обамы и Буша — министр обороны Леон Панетта, глава ЦРУ и АНБ Майкл Хэйден.

— У США с Россией не холодная война, а бой в сумерках, и я не думаю, что мы его выигрываем, — считает сенатор-демократ Марк Уорнер из комитета по разведке. — Мы дали противнику фору из-за отсутствия лидерства со стороны (нашего) президента.

Среди экспертов единства нет

Ядерная стратегия президента Обамы исходила из того, что роль ядерного оружия будет снижаться. 44-й президент — лауреат Нобелевской премии мира — мечтал о полном отказе от ядерного оружия. Трамп же обещал его роль усилить. В «Обзоре ядерной политики-2018» (60-страничном документе Пентагона и министерства энергетики) предлагается разработка двух новых видов американского ядерного оружия: ядерной боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и ядерной крылатой ракеты морского базирования.

Путин, объявивший о новых видах «фантастических вооружений», затмил Трампа и словно сказал ему: «Ну-ка, подержи мое пиво» — это мнение эксперта по ядерному нераспространению Джеффри Льюиса из института международных исследований в Монтерее.

В статье для издания Foreign Policy Льюис напоминает, что США еще в 60-е годы прошлого века разрабатывали крылатую ракету на ядерном топливе, но отказались от этого вида вооружений из-за огромных рисков: ядерный реактивный самолет оставлял за собой радиоактивный след и оглушал людей при запуске.

Пентагон даже не мог выбрать место для испытания этого монстра. Боялись, что если ракету запустят в Неваде, она изменит курс и уничтожит Лас-Вегас.

Между прочим, американская разведка отмечает, что и пробный запуск новой российской ракеты над Арктикой потерпел неудачу.

«Новое поколение» ядерного оружия России, отмечает эксперт, связано не с ответом на недавний «Обзор ядерной политики» Трампа, а с решением администрации Джорджа Буша-мл. семнадцатилетней давности о выходе из Договора по ПРО от 1972 года.

И неудачей как Буша, так и Обамы развеять на переговорах с русскими их опасения по поводу американской противоракетной обороны вблизи границ РФ.

Однако еще один «ключ зажигания» к старту новой гонки ядерных вооружений, по мнению Льюиса, — это нынешняя ситуация в России: «При путинской консолидации власти мы увидели возвращение советских реалий: от государственного гимна коммунистической эпохи до громких убийств диссидентов… Посмотрите документы ЦРУ 1983 года о возможных советских военных ответах на стратегическую оборонную инициативу президента Рональда Рейгана, и вы увидите, что многие материалы, казавшиеся тогда научной фантастикой, теперь намного ближе к научным фактам… Без политического участия российских граждан, кто будет подвергать сомнению необходимость новых заказов для оборонной промышленности? Кто будет на это жаловаться?»

С другой стороны, желание Трампа модернизировать американское ядерное оружие и его бравада — «у меня ядерная кнопка гораздо больше, чем у Ким Чен Ына» — вызывает у союзников США обеспокоенность и может даже уравнять в их глазах ядерную модернизацию Вашингтона и Москвы, отмечает эксперт, и предлагает президентам двух стран «не устраивать гонку, кто быстрее и причудливее уничтожит планету».

Заявление российского президента «не застало врасплох» американских военных, утверждает директор программы противоракетной обороны вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Томас Карако.

— Конгресс уже высветил российскую угрозу, и Владимир Путин только подтвердил правильность диагноза, — отметил эксперт. Карако относится к тем экспертам, кто убежден, что США отстают в области противоракетной обороны.

Сотруднику вашингтонского научно-исследовательского института имени Вудро Вильсона Сергею Радченко выступление Путина напомнило времена Хрущева, который говорил, что «ракеты производят у нас на потоке, как колбасу», и обещал разбомбить капиталистический Запад, вернуть его в каменный век. «Меня беспокоит эскалация воинственной риторики», — отметил политолог.

О Хрущеве вспоминает и бывший посол США в Казахстане и Грузии Уильям Кортни — ныне сотрудник корпорации RAND.

— Огнедышащие комментарии Путина напомнили речи советского лидера Никиты Хрущева более чем полувековой давности. Поскольку послание Путина было отложено поближе к президентским выборам 18 марта, для него, вероятно, главной целью было обратиться к своей националистической избирательной базе и к более широкому кругу россиян, которые хотели бы, чтобы Россия играла в мире великую роль и противостояла Западу.

В реальности новая крылатая ракета с ядерным двигателем была бы очень дорогостоящей и уязвимой для нынешних и будущих технологий ПВО, считает эксперт из RAND.

Мнение военного

— Россия представляет собой единственную смертельную (экзистенциальную) угрозу для нашей страны, поэтому мы должны смотреть на нее с этой точки зрения, — сказал генерал ВВС Джон Хайтен, командующий стратегическим командованием США (STRATCOM). — Мне жаль, что я не могу смотреть на русских как на друзей и партнеров… Как у офицера и командира у меня нет выбора. Мне нужно выяснить, как противостоять угрозам, и я смотрю на них, как на угрозу.

Мнение дипломата

Помимо нерешенных проблем, связанных с Сирией, Украиной, международным терроризмом и действиями хакеров, «настало время двум сторонам договариваться о контроле над вооружениями», считает Стивен Пайфер, директор программы по вопросам разоружения института Брукингса:

— Должна быть сделана какая-то разумная вещь, чтобы найти способ сохранить INF (договор о ракетах средней дальности) и дополнить START (СНВ-3).

Впрочем, сам Владимир Путин в интервью NBC не согласился с оценками американских и мировых СМИ о том, что его речь дает старт новой гонке вооружений. «Те, кто говорят, что началась новая холодная война, в действительности занимаются пропагандой», — заявил российский президент.