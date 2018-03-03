На Гомельщине начальника налоговой обвинили в коррупции. Изяъяты Audi Q7 и драгоценности

Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника одной из территориальных инспекций Министерства по налогам и сборам.

По версии следствия, сотрудники ИМНС в ходе проведения контрольной закупки в торговом объекте общественного питания выявили нарушения правил торговли. Начальник инспекции, узнав, что заведение принадлежит его знакомому, распорядился не привлекать виновных лиц к административной ответственности, сообщает сайт Следственного комитета.

Схожим образом начальник налоговой уладил историю с жалобой покупателей на его знакомого индивидуального предпринимателя, работающего в одном из павильонов торгово-развлекательного центра.

В отношении должностного лица вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, он

заключен под стражу.

В ходе проведения обысков по месту жительства и работы обвиняемого обнаружены и изъяты дорогостоящие предметы, в том числе 10 наручных часов и несколько ручек известных брендов, номерной золотой слиток весом 5 грамм, 2 номерных серебряных слитка весом 50 и 250 грамм, коллекционные монеты, серебряный подстаканник, несколько мобильных телефонов, алкогольные напитки известных производителей, а также автомобиль Audi Q7 и другое имущество, говорится в сообщении СК.