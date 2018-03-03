Через Припять навели понтонную переправу. Фотофакт

Понтонный мост длиною 170 метров возвели работники Министерства по чрезвычайным ситуациям и специалисты Министерства обороны вблизи деревни Борки Житковичского района.

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По понтонно-мостовой переправе возможен проезд автомобильного транспорта массой до 3,5 тонн и передвижение граждан. Об этом население ближайших районов было оповещено посредством FM-перехвата и SMS-оповещения, сообщает сайт МЧС.

Работники Белорусского общества Красного Креста на берегах реки оборудовали пункты обогрева людей с выдачей горячего питья.

Паромные переправы возле Петрикова и деревни Снядин Петриковского района временно не функционируют.

Почему поручение Лукашенко построить за год мост через Припять не вызывает оптимизма

Проезд большегрузных транспортных средств организован по двум маршрутам: Житковичи (М-10) – Калинковичи (Р-131) – Мозырь (Р-36) – Лельчицы (Р-128) – Туров, а также Житковичи (М-10) – Пинск (Р-6) – Столин (Р-88) – Давид-Городок – Туров.