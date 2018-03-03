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Кино
03.03.2018
Илья Васильев, Газета.ru
«Со дна вершины»

В прокат выходит новая духоподъемная драма режиссера Тамары Цоцория — о горнолыжнике, лишившемся ног, но не оставившем спортивную карьеру.

Семнадцатилетний школьник Алексей Царев (Павел Шевандо) живет в Мурманске, состоит в горнолыжной секции и влюблен в свою одноклассницу Лину (Наталья Бергер). У него есть лучший друг Костя (Константин Белошапка), который тоже живет в Мурманске, занимается в той же секции — и души не чает в Лине.

Лина, в свою очередь, испытывает симпатию к обоим сразу и развлекается тем, что время от времени устраивает между соперничающими мальчиками соревнования, обещая себя в качестве главного приза.

Леша привык быть во всем первым, что закономерным образом существенно осложняет его и без того натянутые из-за любовного треугольника отношения с Костей.

Все это, тем не менее, отходит на второй план, когда по вине Кости происходит страшная трагедия, в результате которой Леше ампутируют обе ноги.

Казалось бы, с мечтой об Олимпийских играх можно распрощаться, но ровно в этот момент картина превращается в сложную личностную драму, где зрителю предлагается проследить за процессом того, как человеческий дух превозмогает любые стоящие на пути трудности.

Основой для фильма послужила реальная история российского спортсмена Алексея Мошкина, который в 12 лет попал под поезд и лишился ног.

Как рассказывал сам Мошкин, через четыре месяца после несчастного случая он встал на протезы, еще через два — бегал на роликах и катался на велосипеде, меньше чем через год после травмы вернулся на горные лыжи.

«Через два года я уже участвовал в соревнованиях, а через четыре — выиграл Паралимпиаду», — вспоминал спортсмен, чья многолетняя история в фильме умещается в рамки нескольких месяцев.

Мошкин принимал активное участие в создании фильма, из-за чего сценарий неоднократно переписывался — он постепенно проникался замыслом авторов и рассказывал все больше подробностей о своей судьбе и переживаниях, в том числе — много общался с исполнителем главной роли Павлом Шевандо.

В результате — и это, пожалуй, главная заслуга «Со дна вершины» — лента позволяет в полной мере прочувствовать на себе все, что происходит с героем Леши Царева.

Во время просмотра невозможно перестать задавать себе вопрос, что бы ты чувствовал, окажись ты на его месте: ощущал бы собственную беспомощность? поставил бы на себе крест? или нашел бы в себе силы продолжать бороться?

Центральную фразу фильма проговаривает один из второстепенных героев, которого Царев встречает в немецкой клинике во время прохождения курса реабилитации: «Я — не инвалид. А ты — инвалид, пока так думаешь».

Впрочем, это не единственный персонаж, который поддерживает Алексея на его сложном пути.

Вернуться в спорт ему также помогают родители (Владимир Вдовиченков и Ксения Кузнецова), тренер (Сергей Никоненко) и верные друзья, причем некоторые — новообретенные.

Релиз фильма любопытным образом совпадает с приближающимся началом зимних Паралимпийских игр, которые будут проходить с 9 по 18 марта в южнокорейском Пхенчхане. Безусловно, в свете событий последних нескольких лет любая отечественная спортивная драма воспринимается исключительно в контексте скандала вокруг нашей сборной, однако в данном случае — это более чем уместно.

 
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