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Скандалы
03.03.2018
Салiдарнасць
В Могилеве разыскивают мужчину, пытавшегося ограбить обменник

Неудавшийся грабитель сбежал после того, как кассир нажал тревожную кнопку.

В Могилеве вечером 1 марта неизвестный мужчина с завязанным на лице шарфом вошел в обменный пункт и потребовал у кссира деньги. При этом ое продемонстировал предмет похожий на пистолет, сообщает сайт Следственного комитета.

После нажатия работником банка кнопки тревожной сигнализации мужчина скрылся.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за разбой, совершенный с целью завладения имуществом в особо крупном размере.

Напавшего на обменник разыскивает милиция. Его приметы: на вид 25-30 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения. Был одет: кепка красного цвета, куртка матерчатая серого цвета с капюшоном, темные брюки, шарф серого цвета с продольной бордовой полосой. При себе имел матерчатую сумку темного цвета.

Граждан, владеющих какой-либо информацией о данном происшествии, либо узнавших мужчину на видео, просят сообщить об этом в Ленинский РОВД Могилева по тел.: +375297435997, +375297879676 или 102.

 
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