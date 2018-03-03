Ночные морозы и снегопады сохранятся до понедельника

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

3 марта на большей части территории снег, местами метель. Утром и днем по восточной половине страны сильный снег, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку Гомельской области сильный мокрый снег и налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха максимальная днем -4..-9°С, по юго-востоку 0..-3°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

4 марта ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории Беларуси снег, ночью по восточной половине, днем в отдельных районах по востоку страны сильный снег, на дорогах снежные заносы. В отдельных районах метель. Ветер северной четверти порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -7°С по юго-востоку до -14°С по западу, максимальная днем -3..-9°С.

5 марта ожидается облачно с прояснениями. Ночью по востоку страны, днем в отдельных районах небольшой кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный умеренный, ночью по востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -11..-17°С, при прояснениях, -18..-19°С; максимальная днем от 0°С по юго-западу до -9°С по северо-востоку.