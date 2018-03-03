.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Могилеве разыскивают мужчину, пытавшегося ограбить обменник
Памёр археоляг Георгі Штыхаў
Ночные морозы и снегопады сохранятся до понедельника
Пользователи соцсетей за три часа собрали деньги на памятную доску БНР в Минске
Улады Таронта адмовіліся вывесіць бел-чырвона-белы сьцяг на ратушы
В Витебске судят женщину, выбросившую с 8-го этажа собаку, которая гадила
Цитата дня. Лукашенко раскритиковал «таёжный» союз
Шокирующая история в Сморгони: муж вырезал жене на лбу «б***», а потом покончил собой
В ДТП погибли две руководительницы Белорусской федерации плавания
«Маем гонар!»: Youtube узяў на ўзбраенне распрацоўку беларускіх праграмістаў
Уголовное дело в отношении экс-директора «Витьбы» прекращено
Класкоўскі: «Расійскі выпадак, баюся, безнадзейны»
Ну и ну! Лукашенко раскритиковал чиновников за то, что те выполнили его указание по средней зарплате
Белоруса задержали по обвинению в даче взятки сотруднику ФСБ: замешана «санкционка»
Абоненты «Белтелекома» жалуются на низкую скорость по вечерам. Оператор объяснил, что делать
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Про кого забыл Лукашенко, грозя призвать Русого к ответу за «полный бардак»
Бывший сотрудник ЧВК: русские в Сирии изменили правила игры
Расстроенный премьер-министр и перепуганные губернаторы. Фотофакт
Ганапольский: «Ржать начали с самого начала выступления Путина»
Как Лукашенко винит правительство в том, чем сам занимался долгие годы
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Минтранс признался, кто «заказал» маршрутки
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
«Последнее слово» прапорщика, который бросил солдату в спину лопату: «Игорь, прости»
Николюк обнаружил связь между Настей Рыбкой, Лукашенко и белорусскими выборами
«Парсюк ня надта быў ахвочы глядзецца праўдзе ў вочы»
Адміністрацыя прэзідэнта звярталася да Акадэміі навук наконт ролі БНР
Макаревич: «Я никогда не жалел о том, что с кем-то в жизни расстался»
Класковский: «Кое-кто из властей запасся попкорном и с радостью наблюдал этот спор оппозиции»
«Как бы в результате этой заботы о пассажирах проезд не подорожал»
«Могли бы вообще жить припеваючи». Конвоир рассказал о своих доходах и расходах
Как выглядит на самом деле поддержка материнства и детства в Беларуси
Гинеколог: Лучшие друзья девушек не бриллианты, а презервативы»
Политический анекдот дня в Рунете: про трех инопланетян на планете Земля
Почему Беларусь превратилась в страну хронического беспорядка
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Избирательный участок в Беларуси. Карикатура
Першы перформанс Пушкіна: як у Мінску пачалі адзначаць Дзень Волі
Топ-7 красивых спортсменок Олимпиады-2018
Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
03.03.2018
Салiдарнасць
Ночные морозы и снегопады сохранятся до понедельника

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

3 марта на большей части территории снег, местами метель. Утром и днем по восточной половине страны сильный снег, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку Гомельской области сильный мокрый снег и налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха максимальная днем -4..-9°С, по юго-востоку 0..-3°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

4 марта ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории Беларуси снег, ночью по восточной половине, днем в отдельных районах по востоку страны сильный снег, на дорогах снежные заносы. В отдельных районах метель. Ветер северной четверти порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -7°С по юго-востоку до -14°С по западу, максимальная днем -3..-9°С.

5 марта ожидается облачно с прояснениями. Ночью по востоку страны, днем в отдельных районах небольшой кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный умеренный, ночью по востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -11..-17°С, при прояснениях, -18..-19°С; максимальная днем от 0°С по юго-западу до -9°С по северо-востоку.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Власти разрешили митинг и концерт возле Оперного театра в День Воли
Расстроенный премьер-министр и перепуганные губернаторы. Фотофакт
Как Лукашенко винит правительство в том, чем сам занимался долгие годы
Просили помощи у милиции – поставили на колени и избили
Нужно ли хорошее вбивать в людей колом?
Мінскі айцішнік ахвяраваў на святкаванне юбілею БНР 2500 рублёў. Хто ён такі?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY