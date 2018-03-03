Почему именно сейчас Лукашенко обрушился с критикой на правительство

И собирается ли глава государства менять правительство?

Во время отчета правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома Александр Лукашенко жестко раскритиковал руководство Совмина и представителей экономических властей. Он напомнил о необходимости создания высокоэффективных рабочих мест, о межрегиональном расслоении, накоплении долгов, отсутствии реального повышения конкурентоспособности отечественных товаров и многом другом.

Накануне свою порцию критики получил вице-премьер Михаил Русый. Речь шла о ситуации в лесном хозяйстве.

— Бардак полный, взяточник на взяточнике сидит. Тебе тоже дадим оценку, вице-премьер должен был там навести порядок, чтобы мышь не проползла, — предупредил глава государства заместителя председателя правительства.

Ставка делается на административный нажим, который уже не работает

— Лукашенко хотя и очень жестко прошелся по своим подчиненным, вместе с тем, он открытым текстом сказал, что пока не собирается менять правительство. И это понятно, так как нет курса на смену экономической и тем более политической модели, — говорит политический обозреватель Александр Класковский.

По наблюдениям эксперта, глава государства был жесток в плане оценок. Подверг сомнениям официальные цифры инфляции, говорил то, о чем давно писали независимые СМИ — например, что многие белорусы в глаза не видели обещанной средней зарплаты.

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