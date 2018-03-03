О каком «фантастическом» оружии рассказал Путин?

На днях президент России рассказал о новом оружии, которое якобы способно преодолеть американскую систему противоракетной обороны.

Владимир Путин и «Сармат». Фото Marat Abulkhatin/TASS

Владимир Путин не скупился на похвалы в адрес представленных им разработок. «Это просто фантастика», — сказал он, рассказывая о беспилотных подводных аппаратах.

Россия считает американскую систему ПРО угрозой собственной безопасности. Москва утверждает, что, создавая систему, способную перехватить российские ракеты, Вашингтон нарушает баланс стратегического ядерного сдерживания.

США возражают, что их система ПРО направлена не против России, а против так называемых стран-изгоев — тех, кто в обход запрета ООН разрабатывает ядерное оружие и ракетные технологии.

ПРО США действительно неспособна справиться с массированным ракетным ударом российских стратегических ядерных сил. В случае начала ядерной войны Америка будет перед ним беззащитна.

Правда, она сможет нанести ответный удар, который также не сможет отразить российская система противоракетной обороны. Возможность такого ответа уже много десятилетий останавливает обе стороны от применения ядерного оружия — это и называется стратегическим ядерным сдерживанием.

Тем не менее, в Москве убеждены, что в США, во-первых, рассчитывают в перспективе получить систему, которая будет способна перехватывать значительную часть ракет на начальном этапе полета. Во-вторых — сами готовят новые перспективные стратегические вооружения. Именно поэтому главным мотивом «военно-стратегической» части выступления Путина стало преодоление ПРО.

Русская служба ВВС подробно разобрала, о каких именно разработках говорил президент России.

Ракета «Сармат»

Оружие, о котором рассказал Путин, способно преодолеть ПРО гипотетического противника на другом конце планеты. Фото Abulkhatin/TASS

Все стратегические системы, о которых говорил Путин, малоизвестны на Западе. Вероятно, больше всего информации есть о ракете «Сармат».

О том, что Россия разрабатывает новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с жидкостным двигателем в декабре 2013 года заявил командующий ракетных войск стратегического назначения Сергей Каракаев. А впервые о начале ее разработки стало известно в 2010 году.

Главной причиной ее разработки изначально называли снятие с боевого дежурства стареющих советских комплексов РС-20В «Воевода» (известную также под натовским кодовым наименованием Satan, «Сатана») и РС-18А (код НАТО — SS-19 Stiletto).

МБР обычно делятся на два класса — с жидкостным и твердотопливным двигателем. У каждого есть свои достоинства и недостатки.

Жидкостные ракеты имеют больший забрасываемый вес, однако их сложнее обслуживать. Ракета использует высокотоксичное двухкомпонентное топливо, обращаться с которым надо с особой осторожностью.

Поэтому такие ракеты могут находиться только в шахтах стационарных подземных комплексов. Это делает их более уязвимыми, поскольку современные средства разведки способны установить их местонахождения, и в случае ядерного конфликта по ним будет нанесен удар.

Наконец, их скорость на начальном этапе обычно гораздо ниже, что делает их потенциально уязвимыми для перехвата. Правда, Путин в своем послании заявил, что «при весе свыше 200 тонн она [ракета] имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО», но никаких характеристик не привел.

Твердотопливные ракеты, такие как «Тополь», «Ярс» или морская «Булава», обслуживать гораздо проще. Их можно запускать при помощи мобильных установок, они быстрее разгоняются после старта, но их забрасываемый вес намного меньше — всего 1,5 тонны против 8,8 тонн у «Воеводы».

О том, сколько тонн сможет нести «Сармат», Путин не сказал. Если этот показатель будет не меньше, чем у «Воеводы», то «Сармат» сможет нести не только боеголовку с ядерным зарядом, но и большое количество ложных целей, которые осложнят их перехват.

На раннем этапе создания ракеты этот проект вызывал немало споров.

— В создании таких ракет нет финансового, военного и экономического смысла. Однако с другой стороны, наличие таких ракет имеет психологическое значение, — говорил в 2012 году ВВС ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Виктор Литовкин.

С другой стороны, новая жидкостная ракета, по словам Путина, способна обходить противоракетную оборону за счет своей дальности: ее можно будет запускать не по кратчайшей траектории, а над районами, не прикрытыми противоракетной обороной.

— У «Воеводы» дальность — 11 тысяч километров, у новой системы ограничений по дальности практически нет, — сказал президент России.

Об уязвимости стационарных пусковых позиций такой ракеты Путин не сказал ничего.

Хотя о разработке этой ракеты на Западе знают уже почти 10 лет, слова Путина произвели определенный эффект. Как сообщает издание Business Insider, РС-28 «Сармат» в НАТО уже окрестили СС-Х30 Satan 2 («Сатана-2»).

— Новая версия начнет полноценно эксплуатироваться в 20 ракетных установках около 2020 года, рассказывает Центр стратегических и международных исследований. Это означает, что одна ракета «Сатана-2» бы вместить в себя 8 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это более чем в 400 раз мощнее чем обе бомбы, сброшенные США на Японию в 1945 году, которые привели к гибели 150 тысяч человек, — говорится в публикации.

Ракета с ядерным двигателем

Ракета обходит рубежи противника. Фото Kremlin.ru

Также Путин рассказал о «малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установке, которая размещается в корпусе крылатой ракеты типа нашей новейшей ракеты Х-101 воздушного базирования или американского «Томагавка», но при этом обеспечивает в десятки раз — в десятки раз! — большую дальность полета, которая является практически неограниченной».

Президент РФ заявил, что в конце 2017 года состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, в ходе которого она якобы вышла на заданную мощность, обеспечив необходимый уровень тяги.

До сих пор о таких системах известно довольно мало. Возможностями использования ядерной энергии в авиации и ракетных системах в СССР и США активно занимались в середине прошлого века. Из-за опасности испытаний многие подобные проекты были свернуты в 60-е годы.

Заявление Путина об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности не означает, что у нее был ядерный двигатель, пояснил «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны.

В западных странах также встретили это сообщение со скепсисом.

— Крылатая ракета с ядерным двигателем стала самой большой неожиданностью. Об этом говорили в 60-е, но возникло много препятствий. То, с какой серьезностью русские снова обращаются к этой технологии, очень интересно, — приводит New York Times слова старшего научного сотрудника в Международном институте стратегических исследований в Лондоне Дугласа Барри.

Такая технология, по его словам, могла бы изменить баланс сил, однако Берри затруднился сказать, насколько Россия близка к ее реализации.

Ученый, специалист в области ракетных исследований из Технического университета Мюнхена Роберт Шмукер в интервью ABC News заявил, что создание подобных крылатых ракет техническо сложно и по сути бесполезно.

— Зачем создавать что-нибудь сложное, когда можно пойти по более простому пути? — сказал он.

Подводный беспилотник

Результат применения подводного беспилотного устройства. Фото Kremlin.ru

— В декабре 2017 года полностью завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата. Ядерная установка имеет уникально малые габариты и при этом сверхвысокую энерговооруженность. При объеме в сто раз меньше, чем у установок современных атомных подводных лодок, имеет большую мощность и в 200 раз меньшее время выхода на боевой режим, то есть на максимальную мощность, — рассказал президент России в послании.

Концепция сверхмощной «ядерной торпеды» Т-15 была предложена академиком Андреем Сахаровым в 1950-е годы.

Между тем еще в ноябре 2012 года в новостных сюжетах Первого канала и НТВ в кадр попала схема ядерной торпеды «Статус-6». В частности, крупным планом был показан документ, на котором изображены схема торпеды, две подводные лодки, которые могут стать носителями оружия, пояснительный текст и другая информация.

По словам Путина, Россия намерена теперь «приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности».

В видео, которым сопровождался рассказ Путина, одна торпеда взрывалась в центре авианосной группы, а вторая — среди портовых построек. По данным из открытых источников, носителем этого аппарата могут стать атомные подлодки проекта 09852 «Белгород».

Данных о готовности этого оружия в открытых источниках нет.

Ракета «Кинжал»

«Кинжал» предполагается запускать с истребителя МиГ-31. Фото Kremlin.ru

По словам Путина, гиперзвуковая авиационная ракета «Кинжал» способна развивать скорость 10 махов (около 12 тысяч км/ч), преодолеть расстояние до 2 тысяч километров, нести ядерные и обычные боеприпасы.

«Ведомости» со ссылкой на источник в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что эта ракета - результат глубокой модернизации оперативно-тактической баллистической ракеты «Искандер», в результате которой ее намеревались запускать с истребителя МиГ-31.

Слова Путина о том, что она поставлена на «опытно-боевое дежурство» означают, что испытания этого комплекса еще продолжаются, предположил источник издания. Во время выступления Путина на экране показали самолет МиГ-31, который запускал ракету. Был показан запуск ее двигателя, а также поражение укрепленного бункера.

К этой части презентации на Западне отнеслись серьезно.

— Я не буду подтверждать или опровергать заявления президента Путина, — приводит издание Foreign Policy слова директора оборонного исследовательского центра проектов Пентагона Стивена Волкера, сказанные журналистам в четверг за деловым завтраком.

Волкер высказал мнение, что исследования по гиперзвуку для военной отрасли США не получили достаточного финансирования. Однако спустя несколько часов после заявления президента России, Волкер обнародовал планы по более активной разработке подобных систем для США, написал National Defense Magazine.

Как отметила газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в оборонной промышленности, решение о полноценном развертывании системы будет принято только по результатам опытно-боевой эксплуатации.

Гиперзвуковой планер

Как выглядит комплекс «Авангард» в реальности, широкой публике не известно. Фото Kremlin.ru

Следующей системой, о которой рассказал Путин, стал гиперзвуковой планер «Авангард». Подобные разработки много лет ведутся в США в рамках программы «мгновенного глобального удара». Одним из возможных боеприпасов этого проекта также является планирующий блок.

— Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надежно управляется, — рассказал Путин.

Такой боеприпас запускается при помощи баллистической ракеты, которая должна разгонять его до скорости, в несколько раз превышающей звуковую. Далее этот боеприпас планирует к цели, совершая маневры в тысячи километров, рассказал Путин. Из-за высокой скорости его должно быть чрезвычайно сложно перехватить системами ПРО.

В США разработка такого боеприпаса столкнулась с серьезными техническими трудностями и в последние годы практически не велась. Кроме того, было снижено ее финансирование.

Как рассказывал в интервью ВВС соруководитель программы «Ядерная политика» фонда Карнеги Джеймс Эктон, у этой системы есть серьезные минусы.

Удар зависит от точности спутникового наведения. Оно, в свою очередь, уязвимо для искусственных помех в условиях войны.

Кроме того, для поражения цели боеприпас, летящий на огромной скорости, должен будет снизить ее перед столкновением с поверхностью, иначе он не сможет поразить подземную цель. А снижение скорости означает повышение уязвимости.

Однако самой большой опасностью он считает то, что такой планер из-за очень высокой скорости не будет оставлять противнику много времени на раздумья. Соответственно, считает эксперт, опасаясь такого удара в напряженной обстановке, противник может нанести упреждающий удар ядерным оружием.

Путин утверждает, что система «Авангард» уже производится серийно. По данным «Коммерсанта», речь идет о проекте 4202 НПО машиностроения, и что штатным носителем этого оружия станет РС-28 «Сармат».

Газета пишет, что блок испытывался несколько раз, первый успешный пуск состоялся в октябре 2016 года по полигону Кура из Оренбургской области.