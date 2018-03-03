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03.03.2018
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3 совета по воспитанию от родителей, чьи дети изменили наш мир

Когда известному бизнесмену Ричарду Брэнсону было 12 лет, мама отправила его в соседнее графство за 85 километров от дома. С собой она дала ему пару яблок и 2 бутерброда. На следующий вечер мальчик вернулся домой, где мама уже приготовила для него новое задание. Именно так Ева Брэнсон пыталась привить сыну самостоятельность, и результаты сполна оправдали ее ожидания.

Изучая истории успеха многих известных людей, мы часто замечаем, что далеко не последнюю роль в этом сыграли их родители.

Эдвард и Ева Брэнсон — оптимизм и самостоятельность

Родители Ричарда Брэнсона не прятали его от трудностей и на собственном примере показывали, как справляться с проблемами, не теряя оптимизма. За столом в присутствии детей они обсуждали работу и планы на будущее. Ричард знал, что деньги не растут на деревьях, помогал матери в семейном бизнесе — в сарае за домом они плели корзинки для местного супермаркета.

А когда Ричард в 15 лет задумал издавать журнал, Ева всячески поддерживала сына: приносила ему завтраки и даже продавала издания на улице.

Вера Евы в своего ребенка была так велика, что, когда он попал в тюрьму за нелегальную сделку, она, не задумываясь, заложила свой дом — самое большое, что у них было. «Я знаю, что ты усвоил этот урок, Рики. Не плачь над пролитым молоком. Мы должны жить дальше и встречать проблемы лицом к лицу», — вот все, что сказала она сыну.

Однажды Ева отправила 12-летнего сына в соседнее графство за 85 км от дома — на велосипеде с двумя бутербродами и яблоками: «Воду найдешь по дороге». После возвращения подросток чувствовал себя настоящим героем и ожидал восторженный прием.

«Молодец, Рики, — встретила его мама. — Тебе понравилось? А теперь не мог бы ты добежать до викария? У него есть несколько бревен, которые он хочет порубить, и я сказала ему, что ты вернешься с минуты на минуту».

Ева не критиковала поступки Ричарда. После очередной выходки она обычно говорила: «Пойди посмотри на себя в зеркало. Как плохо это на тебе отразилось!»

Эдвард и Карен Цукерберг — вера в ребенка и развитие его талантов

Офис Эдварда и Карен Цукерберг находился прямо в доме. Марк с детства привык видеть родителей за работой, в то же время они проводили много времени вместе. Родители всячески поощряли игры сына, старались понять и развивать его таланты и интересы. Старшие Цукерберги никогда не наказывали сына физически, но давали понять, что плохое поведение имеет последствия.

«Любого рода крайности в воспитании ни к чему. Детям нужно всесторонне развиваться. Нужно, чтобы они и занимались, и играли».

«Мои дети выросли в офисе, где все были с компьютерами на ты, — говорит доктор Цукерберг. — В том, чтобы познакомиться с компьютером в раннем возрасте, есть свои преимущества. Из этого во многом развился интерес Марка к технологиям».

«Один из лучших советов, который я могу дать, касается того, во что мы с женой всегда верили. Не навязывайте детям свое мнение и не пытайтесь вырулить их жизнь в заданном направлении. Вместо этого узнавайте об их сильных сторонах, поддерживайте и развивайте их увлечения».

Уильям и Шарлотта Блумберг — труд и образование

Родители Майкла были эмигрантами, семья жила крайне скромно и его жизнь не была сладкой. Чтобы выжить, с раннего детства он помогал родителям по хозяйству, выполняя даже тяжелую физическую работу. Каждую свободную минутку сын проводил за книгой. На лето родители отправляли его в бойскаутский лагерь — там он научился самостоятельности и дисциплине. Проживание в лагере мальчик оплачивал сам, за счет продажи рождественских украшений.

«Мамина безукоризненная честность, независимость и любовь очень сильно повлияли на наши жизни и на жизни тех, кто ее знал».

«Шарлотта всегда иначе смотрела на многие вещи. Она не останавливалась всякий раз, когда возникала проблема. Она говорила: „Хорошо, вот проблема. Давайте просто решим ее“».

«Она научила меня, что мне нужно делать то, что мне нужно делать, и делать это, не жалуясь».

Правила Ричарда Брэнсона: «Живи весело, а деньги придут» (+ фото, наглядно демонстрирующие веселую жизнь)

 
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