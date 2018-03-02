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Общество
02.03.2018
TUT.BY
Пользователи соцсетей за три часа собрали деньги на памятную доску БНР в Минске

Активисты объявили сбор денег на изготовление и установку памятной доски к 100-летию БНР. Сумма сбора — 6 тысяч рублей, указано на странице проекта.

Фото svaboda.org

Ранее стало известно, что активисты ведут переговоры с властями об установке памятной доски на здании на улице Володарского, 9. Cтолетие назад там была принята Третья уставная грамота БНР.

Решение властей на установку доски уже есть, сообщили TUT.BY в оргкомитете по празднованию 100-летия БНР. Поэтому был начат сбор денег.

Автор памятной доски — минский скульптор Алесь Шатерник. Ее отлили еще 25 лет назад из недорогого силумина (сплав алюминия с кремнием), но так и не установили. За это время некоторые элементы разрушились, есть замечания по качеству.

Также есть требования выполнить надписи по современным правилам правописания.

Заявлено, что новая доска будет изготовлена из бронзы, и ее нужно передать на монтаж до 20 марта. Со старой уже сняты копии.

За три часа после объявления сбора вся необходимая сумма была собрана.

 
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