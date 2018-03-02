«Главный месседж Путина своему народу: «Мы, может, и скверно живем, зато можем всем навалять»

Колумнист «Сноба» предлагает не поддаваться панике после заявления Владимира Путина о ракетном вооружении — и разобраться, что действительно означали его слова.

Бывают дни, когда чувствуешь себя особенно одиноким. Ну, когда выясняется, например, что люди вокруг (то есть в социальных сетях, какое еще возможно теперь «вокруг»?), знакомые, незнакомые, и полузнакомые, которых ты опрометчиво считал менеджерами, журналистами, филологами или безработными, на самом деле эксперты в вопросе о том, как правильно давать взятки главе «Роснефти». Все суетятся, спорят, оскорбляют друг друга, настаивают, что именно их способ давать взятки главе «Роснефти» единственно правильный, а ты не можешь поддержать беседу, потому что, похоже, на всю страну ты — единственный, у кого нет опыта по части дачи взяток главе «Роснефти».

Вот и сейчас похожая ситуация: мир переполнен узкими специалистами, которые точно знают, может ли летать по непредсказуемой траектории крылатая ракета на ядерной тяге и насколько глубоко способны погружаться подводные беспилотники. Одни кричат, что нет у нас никаких гиперзвуковых комплексов с лазерным наведением и быть не может; что нам в космос проще запустить кадило, с которым батюшка приходит на космодром благословлять очередную ракету, чем саму ракету, и что без кладовщицы с кувалдой здесь вообще ничто никуда не полетит. Другие — что нам еще не все показали, что есть у родины в запасе подземные беспилотники, способные насквозь пробурить землю, вылезти с той стороны и за три минуты превратить Вашингтон в бледное подобие Таганрога.

И нечего тебе добавить к этим спорам, хотя, как человек, которому случалось, выйдя в пятницу вечером из бара, двигаться по совершенно непредсказуемым траекториям, ты готов допустить, что возможно вообще все. Вполне возможно, что Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева, который как раз сейчас ищет себе инженера-конструктора на ставку в 26 тысяч рублей (там еще дополнительный бонус — «столовая», едва ли кто-нибудь устоит), разработал лучшую ракету в мире, неуловимую для ПРО и настолько секретную, что для демонстрации ее неотразимости подходит только краденый ролик, впервые показанный 11 лет назад и по другому поводу. Вполне возможно, что третья и на этот раз точно последняя мировая война не за горами. В конце концов, чтобы мир взорвать, хватит и Ким Чен Ына, способного подвезти к границе с Южной Кореей ядерный заряд на старом советском тракторе «Беларусь».

Можно, конечно, обидеться на то, что лидер нации свое ежегодное послание не нации посвящает и не с нацией в ходе него беседует. Что шантаж оппонентов по геополитическим играм для него интереснее всего прочего: «С нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас». Но это не вполне оправданная обида: конечно, шантаж всемирного масштаба — дело увлекательное и важное, но ведь плохо нарисованные мультфильмы про уничтожение теплой Флориды — это не только шантаж. Это еще и предвыборная программа кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина. Другой не будет, другая и не нужна. ЦИК, правда, не нашел в послании элементов предвыборной агитации, но позволим себе не поверить ЦИКу.

Пропаганда спохватилась уже, в телевизоре считают минуты (43 — про ракеты, 71 — про мирную жизнь), чтобы доказать, что главное содержание речи президента — неизбежное наше процветание, а вовсе не угрозы непонятливым американцам. Поздновато, да и не важно. «Мирная» часть послания похожа на все прочие послания того же, да и других президентов: надои растут, трудности преодолеем, необходим рывок, каждая российская семья будет жить в отдельной квартире, причем жить не меньше восьмидесяти лет, бедные обогатятся, а печальные утешатся. Кто относится всерьез к подобным обещаниям начальства? А вот «военная» часть понятна и доходчива. Главный месседж, направленный не во внешний мир, а к своему народу, такой: мы, может, и скверно живем, зато можем всем навалять. Захотим — вся планета вздрогнет. Захотим — и не будет никакой планеты.

Именно с этой вестью идет Владимир Путин к своей очередной победе, не тратя времени на скучные пустяки. Не считая нужным дебатировать с оппонентами, публиковать программные тексты или презентовать команду, с которой собирается еще шесть лет нами править. Значит, понимает: ничего этого не нужно, достаточно только рассказать народу, что мы способны разбить любую физиономию и своротить любую скулу.

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Когда-то давно в моде были разговоры о формировании в России двухпартийной системы по американскому образцу для поддержания политической стабильности. Смешно вспоминать, но именно для этого и создавалась партия «Справедливая Россия». Или нет, не смешно, почти невозможно вспомнить, что есть такая партия и что предполагался в ее существовании какой-то смысл. Игры эти забылись, зато двухпартийная система точно сформировалась. Не в декоративном парламенте, а вокруг, в реальности. В России сейчас две партии — Партия нормальной жизни и Партия красивой смерти. Тут речь не о политике, политические взгляды у членов обеих партий могут быть совершенно разными, тем более что членских билетов ни в той, ни в другой партии не выдают.

Вот, например, Вячеслав Никонов, внук знаменитого Вячеслава Молотова, знавшего толк в организации мировых войн, пишет по поводу вчерашнего послания: «Рядом были мои коллеги-депутаты, губернаторы, министры, и я чувствовал атмосферу звенящего восторга от услышанного». Но на самом деле и он, и его «коллеги-депутаты», и прочие обеспеченные, счастливые, имеющие на ненавистном Западе недвижимость, отправляющие туда учиться и жить детей люди, которые слушали в Манеже послание, — они как раз из Партии нормальной жизни. Им есть что терять, а фальшивые рассуждения про «звенящий восторг» — просто способ расплатиться за право доступа к нормальной жизни.

Критики власти, которые понимают, что именно власть — главное препятствие для нормальной жизни, просто мыслят чуть менее эгоистично и чуть более стратегично. В связи с чем и проигрывают.

Но есть еще партия обиженных, представителей которой хватает и в околовластных элитах, и в заводских цехах. Партия, члены которой предпочитают питаться не нормальной едой, а чужим страхом и до сих пор страдают от распада советской империи, умевшей планету пугать ядерными ракетами. Партия, готовая разнести весь мир к чертям ради преодоления собственного комплекса неполноценности. В головах людей из этой партии Вторая мировая кончиться не успела, да и Третья вовсю идет. Кругом враги, родина в опасности, и нет большего счастья, чем собственная смерть. Нормальная жизнь кажется скучной мелочью, для заполнения внутренней пустоты требуются грандиозные проекты, а единственным грандиозным проектом, который удается внятно описать, оказывается война против всех.

И, видимо, это влиятельная партия, раз именно к ней обращается президент накануне выборов.

Вот, собственно, это по-настоящему печально, а вовсе не увлечение национального лидера взрывоопасными игрушками. Из того, что именно эта партия заставляет с собой считаться, вовсе не следует, что всех нас ждет немедленно красивая или еще какая-нибудь смерть. Нет. Не надо паники. Это просто значит, что нормальной жизни здесь долго еще не будет.

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