Почему министру транспорта следовало бы уйти в отставку

С 26 февраля после введения новых правил автомобильных перевозок в Беларуси фактически ликвидирована сеть частных маршрутных такси, которые занимались междугородними перевозками.

Люди, которые 10-15 лет строили бизнес, остались без работы, а их семьи — без средств к существованию. В Слуцке водители маршруток за несколько дней собрали 10 000 подписей жителей города за то, чтобы вернуть прежние условия для перевозок. Кроме того, сбор подписей организован также на двух платформах — change.org и petitions.by.

Водители собирают подписи в крупных торговых центрах и на автобусных остановках. Корреспондент «Салідарнасці» была свидетелем, как в Слуцке люди охотно останавливаются и подписывают обращение водителей. Чаще всего можно услышать один вопрос: когда вы уже будете работать.

Маршрутчики говорят, что не заплатили налог за март и работать не собираются, пока их не услышат власти. В понедельник водители намерены направить подписи Александру Лукашенко.

Минтранс признался, кто «заказал» маршрутки

Изменение законодательства, после которого маршрутчики прекратили работу, объединило две конкурирующие фирмы в городе — 777 и 999. Водители возмущаются тем, как белорусское телевидение подает информацию об их проблемах, занимая позицию Минтранса. Но больше всего их волнует то, что более ста человек — водителей и диспетчеров остаются без работы. Эти люди платили налоги, проходили техосмотр, обеспечивали работой себя и наемных работников.

Как рассказал один из водителей, в местных СМИ в комментариях им предложили устроить забастовку — проехаться колонной по главной улице Слуцка.

— Это провокация, — говорит водитель. — Нам позвонили гаишники и попросили: «Ребята, только не делайте этого!»

«Мы преступники для государства»

На встрече с местными властями один из сотрудников Слуцкого райисполкома предложил маршрутчикам работать по-старому, сказал, что их никто не тронет. Пока рассматривают обращение президенту, добавил водитель. Но маршрутчики обещаниям власти не верят. Говорят: «Когда у нас будет на руках документы, разрешающие работать по старым правилам, тогда поедем».

— Мы преступники для государства, — делится другой водитель. — Нас могут под уголовную статью подвести, если продолжим работать, как раньше.

— Почему вы раньше не начали собирать подписи и не заявили о проблеме, — спрашиваю маршрутчиков.

— Да мы не знали об изменениях в законе, — отвечают они. — Нам только в последнюю неделю февраля сообщили о том, что меняются правила.

«Вас там считанные единицы, кто будет пускать автобус?»

Водители маршрутных такси не единственные, кто лишился работы из-за новых правил перевозок. «Комсомольская правда в Белоруссии» писала о случчанке Елене, которая работала в Минске продавцом и ездила на работу на маршрутках. После того, как маршрутки перестали ездить, женщина потеряла работу. Автобусов на удобное для нее время женщина не нашла.

Житель деревни Круглое Слуцкого района, чтобы попасть на работу в Слуцк, теперь выходит за 7 часов до начала смены, а раньше добирался на маршрутках. Его жена Жанна Окенчиц обращалась к депутату и заместителю председателя райисполкома.

— Ни один из них не дал мне понятного ответа — как мы, жители деревень, куда не ходят рейсовые автобусы, должны добираться в город, — приводит kurjer.info слова жительницы деревни.

На автовокзале женщине сказали: «Вас там считанные единицы, кто будет пускать автобус?» Предложили ходить на автобус пешком в соседнюю деревню — четыре километра через лес.

Такое лицо власти

Слуцк — лишь один из городов, который затронул кризис маршруток. Солигорск, Новополоцк, Полоцк, Гродно, Слоним — во всех этих регионах возникли одни и те же проблемы. Водители остались без работы, пассажирам не на чем уехать в Минск. Количество автобусов и поездов не в состоянии обеспечить потребности жителей. Как заявил замминистра транспорта Александр Шишко, «ни вокзал, ни операторы не знали, сколько пассажиров перевозят маршрутчики».

Ситуация с маршрутными такси в очередной раз показывает белорусам лицо власти — чиновников и депутатов, которые ездят на персональных авто, летают на вертолетах и никогда не ездили на маршрутках. Им не понять, что человеку, который в 4.45 из Слуцка едет в Минск на работу, удобнее ехать от остановки возле дома, потому что на автовокзал в это время не ходят городские автобусы.

Бизнес решил проблему, которую не замечали государственные перевозчики. А теперь этот бизнес решили прижать к ногтю и устроить для маршрутчиков тендер «для улучшения качества проезда». Ничего, что в итоге пассажиры, которые рублем голосовали за маршрутки, предпочитая их госперевозкам, остались без транспорта, а водители — без работы?! И это главная причина, по которой министру транспорта следовало бы уйти в отставку.