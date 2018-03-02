Цитата дня. Лукашенко раскритиковал «таёжный» союз

Глава Беларуси высказался о ЕАЭС в пятницу на отчете правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома.

— Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают — что это у вас за «таежный» союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз! — приводит БЕЛТА слова Александра Лукашенко.