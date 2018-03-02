Шокирующая история в Сморгони: муж вырезал жене на лбу «б***», а потом покончил собой

Эта страшная история произошла в Сморгони утром 28 февраля.

Хореограф местного детского сада шла на работу, когда из соседнего дома выбежала ее коллега: в залитой кровью ночной рубашке и босиком.

Вызвали скорую, милицию. Женщину — 58-летнюю воспитательницу одного из детских садов — отвезли в больницу.

Ее муж (пара жила вместе, но была в разводе) закрылся дома. Попасть внутрь милиционеры не могли. После того как сломали дверь, мужчину нашли в ванной. По словам соседей, он покончил жизнь самоубийством, воткнув нож себе в грудь.

Точной информации нет. Местные милиционеры отказываются от комментариев.

Но говорят, что муж пострадавшей был болен. Ему было 59 лет, он сильно страдал сахарным диабетом, имел группу инвалидности — и, возможно, имел заболевания, которые повлияли на его психику.

— Она очень хороший специалист: интеллигентная, адекватная женщина. Ее любят и коллеги, и родители детей. Но она не распространялась о своей жизни. Иногда жаловалась, что ей тяжело живется, говорила, мол, муж больной, муж «дурны». Но и представить не могли, что там такое может произойти, — говорят коллеги потерпевшей.

В Сморгони рассказывают, что в 8:30 утра 28 февраля мужчина на почве ревности набросился на жену. Он вырезал у нее раскаленным ножом на лбу нецензурное слово «бл****». Потом якобы начал резать гениталии. Женщина то ли упала в обморок, то ли притворилась умершей и, когда муж вышел из комнаты, ей удалось выбежать из дому.

Муж запер все двери и воткнул нож себе в сердце.

Женщина в настоящее время находится в больнице, в реанимации.

Следственный комитет сообщил, что «предполагаемый мотив — длительные конфликтные отношения». Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.