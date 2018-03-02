Власти разрешили митинг и концерт возле Оперного театра в День Воли
Об этом говорится в официальном ответе Мингорисполкома.
Столичные власти разрешили 25 марта в день 100-летия провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (БНР) сбор участников митинга на площадке перед Оперным театром с 13:00 до 14:00, а митинг и концерт с 14:00 до 19:00.
При этом организаторы освобождены от оплаты услуг медиков, милиции, уборки территории.
Вчера сообщалось, что участвовать в концерте согласились Лявон Вольский, «Крама», Neuro Dubel і «Дзецюкі».
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