Власти разрешили митинг и концерт возле Оперного театра в День Воли

Об этом говорится в официальном ответе Мингорисполкома.

Столичные власти разрешили 25 марта в день 100-летия провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (БНР) сбор участников митинга на площадке перед Оперным театром с 13:00 до 14:00, а митинг и концерт с 14:00 до 19:00.

При этом организаторы освобождены от оплаты услуг медиков, милиции, уборки территории.

Вчера сообщалось, что участвовать в концерте согласились Лявон Вольский, «Крама», Neuro Dubel і «Дзецюкі».

Мінскі праграміст ахвяраваў на правядзенне Дня Волі буйную суму грошай