Расстроенный премьер-министр и перепуганные губернаторы. Фотофакт

Глава государства устроил им разнос во время отчета правительства, Нацбанка, облисполкомов и Минского горисполкома.

В первую очередь досталось Андрею Кобякову:

– Андрей Владимирович, вы высшее должностное лицо, и проблемы замусоливать, прятать их не следует.

Александр Лукашенко высказался о «каких-то умниках в правительстве», которые мешают работать бизнесу.

– Это намеренный саботаж решений президента или недопонимание? – возмутился глава государства.

Затем Лукашенко атаковал руководителей облисполкомов:

– Хочу предупредить губернаторов: смотрите, нарветесь! Наверное, слишком хорошо вы живете — и слишком оторвались от людей. Вы что, не знаете, что на 300 рублей в месяц прожить сегодня практически нельзя?! Экономьте на чем хотите, но тысячу рублей средней зарплаты обеспечьте!

Губернаторы сидели на заседании в первых рядах и старались не смотреть на главу государства.

Члены правительства также сидели, склонив головы, и что-то быстро и синхронно записывали.

Ну и ну! Лукашенко раскритиковал чиновников за то, что те выполнили его указание по средней зарплате

Как Лукашенко винит правительство в том, чем сам занимался долгие годы