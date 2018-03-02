В ДТП погибли две руководительницы Белорусской федерации плавания

Плавательная общественность глубоко скорбит по поводу гибели в результате трагического ДТП генерального секретаря БФП Татьяны Жуковой и исполнительного директора БФП Жанны Исаени.

Жанна Исаеня и Татьяна Жукова. Фото с сайта blrswimming.by

– Вклад этих женщин в развитие белорусского плавания сложно переоценить, это результат огромного труда, настоящего педагогического таланта и просто энергетики замечательных людей, — говорится в сообщении федерации плавания.

Смертельная авария произошла 1 марта, около 19.00, в Лепельском районе, сообщает TUT.BY. По предварительной информации, водитель Geely ехала по трассе Минск — Витебск. На 139-м километре дороги она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с фурой Volvo.

Фото: ГАИ Витебска

43-летняя пассажирка легковушки от полученных травм умерла на месте происшествия. 60-летняя водитель получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. Водитель фуры не пострадал.