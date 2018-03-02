«Здесь не хватает культуры на дорогах». О чем скучают белорусы, живущие за рубежом

Белорусы разлетаются по разным уголкам мира, живут в разных странах и на разных континентах. Но что именно они вспоминают с особой нежностью? Мы расспросили белорусов, которые сейчас живут за рубежом, что заставляет их сильнее всего скучать по Беларуси.

Даша, Краков

Мои воспоминания чаще связаны с какими-то конкретными местами или людьми, которые для меня много значат. Иногда иду по большому проспекту и вдруг вспомню какую-то маленькую улочку из родной деревни, на которой я собирала вишни. А недавно оказалась по делам в районе Nowa Huta (это район в Кракове, который был построен для пролетариата), его архитектура во многом напоминает наш «советский» Минск. Тогда и поняла, как скучаю по нашей столице.

Порой очень хочется белорусской еды. И хоть польская кухня не сильно отличается от белорусской, для настоящего гурмана, выросшего на бабушкиных драниках, разница ощутима. Добавлю еще, что ни в одно из стран, где я побывала, нет картошки вкуснее белорусской. Это факт!

Дмитрий, Дубай

Скучаю по зеленым белорусским пейзажам: в ОАЭ природа совсем другая. Иногда хочется поговорить по-белорусски языке, но не факт, что ехать за этим надо в Беларусь. Еще в Эмиратах отвратительные водители: они съезжаются со всего мира, у всех свои правила и заморочки. Дорога — всегда стресс, и в эти моменты я очень скучаю по спокойному движению в Беларуси и вполне вежливым водителям. Скучаю по родным и друзьям, хотя в Дубае у меня появилось много знакомых, все же старые друзья, с которыми я прожил большую часть своей жизни, постоянно в моих мыслях.

Из еды не хватает творога и сметаны. Если здесь и можно что-то найти, то по ценам в несколько раз выше, чем в Беларуси. Иногда я покупаю «ладан», это что-то вроде нашего кефира, и сам варю творог. Очень хочется глазированных сырков, которые здесь не найти. Так как это мусульманская страна, то и свинину продают не во всех магазинах. Нужно искать специальные отделы в специальных магазинах не для мусульман. И к моему огромному сожалению, даже там очень трудно найти сало.

Мария, Бухарест

Я живу в Бухаресте и больше всего скучаю по творожным сыркам и сгущенке. В Румынии нет аналогов, что-то можно найти в русских магазинах, но все равно продукты сильно отличаются.

Не хватает культуры на дорогах. Здесь, даже когда загорается зеленый свет, пешеходам нужно без перерыва оглядываться по сторонам. Ничего удивительного, если на красный свет вдруг пролетят еще две машины и автобус.

В Румынии, кажется, нет понятия личного пространства. Хочется, как и в Беларуси, соблюдать дистанцию, но люди постоянно толкаются, очень близко становятся друг к другу в очередях, да и во время разговора тоже.

Скучаю по белорусской аккуратности и чистоте улиц. Даже в центре Бухареста много обшарпанных и разрисованных зданий (хотя в этом еще есть какой-то шарм), но сильно бросается в глаза, что весь «первый этаж» Бухареста заброшен. Очень много закрытых кафе, заколоченных магазинов, недостроенных зданий, которые сразу же покрываются граффити.

Но, конечно, больше всего я скучаю по людям. И я говорю не только про родственников и друзей, это само собой. Но не хватает еще и в целом белорусов: добрых, радушных, простых. С румынами легко пойти на контакт, они солнцем избалованные, расслабленные, но вот как-то не располагают, чтобы довериться им и начать близко общаться.

Татьяна, Париж

Конечно, больше всего не хватает друзей и семьи. Я в Париж приехала одна, здесь вышла замуж, но муж тоже не отсюда, поэтому родственников здесь у нас нет. Друзей-французов заводить очень сложно. Большинство наших друзей — такие же иностранцы, как и мы.

Еще очень не хватает чистоты и порядка в транспорте. Это просто катастрофа! Не понимаю, как в XXI веке, в одной из европейских столиц может быть так грязно! И постоянные поломки в метро и поездах, из-за которых очень часто опаздываешь.

Что касается еды, по ней особо не скучаю. Здесь много русских гастрономов, и можно найти практически все. Но продукты там достаточно дорогие, поэтому творог или гречневая каша у нас бывают только «по праздникам». Скорее не хватает маминой еды, приготовленной с любовью. Этого точно нигде не купишь.

Вероника, Санкт-Петербург

О Беларуси я часто вспоминаю, когда прохожу в магазине мимо прилавков с молочными продуктами. Российские не радуют ни вкусом, ни качеством, поэтому покупать «молочку» я стала гораздо реже. Иногда, правда, в магазинах Петербурга можно встретить молоко и творог из Беларуси, но любимых глазированных сырков так ни разу и не видела на прилавках.

А еще ностальгия по родине возникает во время прогулок по городу. Петербург – большой и шумный, всегда много туристов, от которых особенно устаешь в сезон белых ночей. В такие минуты вспоминаю родной Минск, где есть множество уютных и спокойных мест, взять хотя бы живописную улицу Карла Маркса.

Вообще, любое напоминание о родном городе очень согревает душу. Есть в Петербурге концертный зал «Октябрьский». Каждый раз проезжая мимо него, я на секунду забываюсь, что нахожусь почти за тысячу километров от родины, так как его архитектура напоминает Дворец искусств в Минске.

Алеся, Турин

Когда я в Италии, я как будто в параллельной вселенной. Здесь у меня настолько другая жизнь, что ассоциации всплывают достаточно редко. Мне даже не приходит в голову сравнивать Минск и Турин, они просто разные. Но иногда, например, после разговора с родителями, каких-то новостей из дома, или во время какого-либо белорусского праздника становится очень тоскливо, кажется, что меня вырвали с корнем и пересадили куда-то далеко-далеко. В такие моменты я скучаю по всему, не хватает ощущения, что я дома.

Радует только то, что здесь много дел, активная жизнь, и хандрить нет времени. Если бы еще быть уверенной, что и родители не грустят, тогда было бы еще проще. И, кстати, не хватает будничного общения с родными и друзьями. Чтобы мама, например, позвонила и сказала, чтобы я кефир не забыла купить. Или просто встретиться с подругой и смотреть в потолок, потому что все уже рассказано-пересказано. Сейчас звонки и встречи другие, нужно наговориться, побыть вместе на несколько месяцев вперед.

Еще скучаю по белорусским убеждениям. Нас как учили: «Лучше 7 раз поесть, чем один раз наесться». Я в это верила, не ела много за раз и жила спокойно. А в Италии другая философия, говорят, что нужно плотно пообедать и поужинать, а в остальное время давать желудку отдохнуть. Вот и что теперь делать? Да и закон «Не есть после 6» здесь у всех вызывает смех, ужинать тут начинают не раньше 8 вечера, а заканчивают, порой в 11. А еще во время застолья тут приносят что-то, раздают и сразу уносят, остывает мол. Я тогда вспоминаю остывшие котлеты, пюре и салаты, которые можно бесконечно накладывать на тарелку и думаю про дом.