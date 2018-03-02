Ну и ну! Лукашенко раскритиковал чиновников за то, что те выполнили его указание по средней зарплате

Глава государства огорошил чиновников, принимая с отчетом руководителей правительства, Нацбанка и облисполкомов об итогах работы экономики за 2017 год.

— Я знаю, что стоит за исторически низким уровнем инфляции и почти тысячей рублей в декабре. Вы же буквально выдавили из предприятий эту среднюю тысячу в конце года, – возмутился Александр Лукашенко, сообщает sb.by. – Но 80% работников ее и в глаза не видели. У половины это ниже шестисот сорока рублей. А 10 процентов населения страны смогли заработать не более трехсот рублей. Это жители в районах, где альтернативы в плане трудоустройства нет.

Напомним, что на протяжении прошлого года глава Беларуси неоднократно повторял, что «кровь из носу», но $ 500 средней зарплаты должны быть обеспечены.

Любопытно также, что в пятницу Александр Лукашенко дал весьма противоречивое указание чиновникам по средней зарплате уже на этот год.

— По моей информации, достижение и удержание в 2018 году заработной платы на уровне тысячи рублей не подтверждает ни одна из областей. Это тоже говорит о том, что вы пока не способны ее обеспечить. Но хочу предупредить губернаторов: смотрите, нарветесь! Наверное, слишком хорошо вы живете — и слишком оторвались от людей. Вы что, не знаете, что на 300 рублей в месяц прожить сегодня практически нельзя?! Экономьте на чем хотите, но тысячу рублей средней зарплаты обеспечьте! И прежде всего за счет повышения зарплаты тем, кого можно назвать основой нашего государства — учителям, врачам, тем, кто воспитывает наших детей. Держать их на голодном пайке — безумие.