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Общество
02.03.2018
Белоруска рассказала, как дешево отдохнула на Канарах – спала в палатке

Жительница Барановичей рассказала Intex-press, как провела отпуск, который выпал на конец января – начало февраля.

– На одном из форумов в интернете я нашла парня, который также собирался ехать на Канары в это же время. И мы решили полететь вместе. На Канарских островах я провела 12 дней.

…Искать билеты для поездки я начала в середине декабря. Тогда из Варшавы на Тенерифе (самый крупный остров Канарского архипелага) с пересадкой в Мадриде можно было долететь лоукост-авиакомпаниями за 40 евро. Но буквально за неделю, пока я решала вопросы с отпуском, цена на билет поднялась до 52 евро. Обратный перелет с пересадкой в Порту стоил на два евро дороже.

Можно, конечно, недорого купить и прямые билеты, но планировать отдых нужно за три-четыре месяца. Я же опомнилась за месяц, поэтому, чтобы сэкономить деньги, решила лететь с пересадками .

…В итоге дорога из Барановичей до Тенерифе и обратно обошлась мне в 146 евро. Если бы я летела из Минска, то за авиабилеты туда и обратно пришлось бы заплатить как минимум 570 евро. И это с двумя пересадками в пути!

Жилье мы заранее не бронировали. Первую ночь решили провести в палатке, а потом определиться, в какой части острова остановиться, и уже там искать жилье. Поэтому первым местом, которое мы посетили на Канарах, стал спортивный гипермаркет. Там мы купили самые дешевые палатку (19 евро) и спальники (по 12 евро).

Зимой погода в разных частях острова отличается. На севере в конце января практически каждый день идет дождь, и температура не превышает 17–18 °C. Поэтому мы решили отправиться на юг острова, где температура держалась в районе 21 °C и не было дождей.

Добраться с севера на юг острова можно на автобусе за 6 евро. Но мы поехали автостопом. Дорога вместо двух часов заняла около 4,5 часов. Но зато – бесплатно.

В первую ночь мы поставили палатку в парке в центре курортного города Лос-Кристианос. Полиции на юге острова практически нет, и мы не беспокоились, что нас могут оштрафовать. Ночью было тепло и комфортно, поэтому утром мы задались вопросом: а нужно ли вообще снимать жилье? Тем более что комната стоит в среднем 23–25 евро в сутки.

В итоге все 11 ночей на острове мы жили в палатке, которую ставили на пляжах и в парках.

Плюсы жизни в палатке: дешевизна, можно остановиться в любом месте. Минусы: мыться приходилось в душе на пляже, а заряжать телефон в кафе, ресторанах, торговых центрах.

Сколько и на что было потрачено

 
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