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02.03.2018
Салiдарнасць
Белоруса задержали по обвинению в даче взятки сотруднику ФСБ: замешана «санкционка»

50-летний гражданин Беларуси подозревается в даче взятки сотруднику ФСБ с целью пропуска через российскую границу пять грузовиков с санкционными товарами.

Об этом сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, 12 февраля подозреваемый перевел на банковскую карту взятку в размере 50 тысяч российских рублей (около 850 долларов) оперуполномоченному пограничного управления ФСБ России по Смоленской области.

Взятка должна была решить вопрос о пересечении через белорусско-российскую границу пяти грузовых машин с запрещенными к ввозу в Россию товарами.

Подозреваемый задержан.

Цитата дня. Угроза Лукашенко России

 
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