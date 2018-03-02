.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Белоруса задержали по обвинению в даче взятки сотруднику ФСБ: замешана «санкционка»
Ганапольский: «Ржать начали с самого начала выступления Путина»
Мінскі праграміст ахвяраваў на правядзенне Дня Волі буйную суму грошай
Абоненты «Белтелекома» жалуются на низкую скорость по вечерам. Оператор объяснил, что делать
Погода на выходные: на Гомельщину и Могилевщину идут снегопады
Экс-министр труда: У властей в голове коммунизм, безработных считают за преступников
Шуневич проверил, как бывшие осужденные работают в коровнике. Видеофакт
Стала вядома, хто пагадзіўся выступіць на канцэрце ў Дзень Волі
Заключенный пытался сбежать из мозырской колонии за три месяца до освобождения
Бастунец: В первую очередь я упразднил бы Министерство информации
Фотофакт. Никас Сафронов нарисовал еще один портрет Лукашенко
Романчук: «Неужели Минпром накопил столько диодов, чтобы впечатлить своими возможностями Apple?»
Цифра дня. Сколько составил доход ИТ-компании EPAM
Путин превратил послание президента в презентацию российского оружия
Минздрав ответил МВД на обвинения о нарушениях при поставках медтехники
На пост министра лесного хозяйства подобраны «мощные» кандидатуры
«Положительный неоязычник». Что известно о подозреваемом в убийстве беременной
РИА «Новости» составило список российских актеров, которые критикуют страну
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Минтранс признался, кто «заказал» маршрутки
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
Как ОБЭП задерживал директора крупного предприятия. Фотофакт
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
Всё, что вам нужно знать о президентских «выборах» в России
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Макаревич: «Я никогда не жалел о том, что с кем-то в жизни расстался»
Класковский: «Кое-кто из властей запасся попкорном и с радостью наблюдал этот спор оппозиции»
«Как бы в результате этой заботы о пассажирах проезд не подорожал»
«Могли бы вообще жить припеваючи». Конвоир рассказал о своих доходах и расходах
Как выглядит на самом деле поддержка материнства и детства в Беларуси
Гинеколог: Лучшие друзья девушек не бриллианты, а презервативы»
Политический анекдот дня в Рунете: про трех инопланетян на планете Земля
Шендерович: «Они рабы, в отличие от Серебрякова»
Почему Беларусь превратилась в страну хронического беспорядка
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
Алесин: «Мы наблюдаем попытки обострить конкуренцию за место у трона»
Калинкина: «Позиция власти проста: даже если подыхаете – подыхайте молча!»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Першы перформанс Пушкіна: як у Мінску пачалі адзначаць Дзень Волі
Уникальные фотографии, которые спасли жизнь многим детям в Америке
Топ-7 красивых спортсменок Олимпиады-2018
Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
02.03.2018
Матвей Ганапольский, Эхо Москвы
Ганапольский: «Ржать начали с самого начала выступления Путина»

Юмористическое путинское шоу под названием «Послание федеральному собранию», так сложилось, я смотрел вместе с двумя политологами. Мы специально собрались на квартире у одно из них под пиво, чипсы и телевизор, только вместо футбола был Путин.

Заказана была и пицца, но её обещали принести в течение часа.

Ржать начали с самого начала, как только сбылось предположение, что выступающий «сейчас начнёт разводить пары аргентинского кокаина» — так было сказано усатым политологом, который был хозяином квартиры. Имелось в виду, что сейчас начнётся марево безудержных фантазий. И действительно, фантазии пошли полным ходом: «нам следует увеличить», «нам необходимо улучшить», «до 2020-го усилить», «до 2026-го построить». Умные политологи, присутствовавшие у телевизора, знаменитый вопрос «а что ему мешало это сделать за предыдущие 18 лет» не произносили, а пытались предугадать фантазию-победителя.

В результате победителем была признана идея увеличить возраст россиянина до 80 лет.

— Я даже знаю, кто этот россиянин, — сказал второй политолог, назовём его «разливающим», — ему и до ста лет ботокс наколят. Смотрите, как его фейс лоснится.

— Все замолчали, представляя себе, как Путин будет выглядеть встречая своё столетие. От подобной фантазии пиво застревало в горле.

Но тут, неожиданно, выступающий перешёл к военным цацкам, на которые потратил целых сорок пять минут.

― Сейчас ваньки-встаньки прыгать начнут, — предположил разливающий.

Ваньки-встаньки, то есть присутствующие в зале, действительно начали подпрыгивать в патриотическом угаре, сопровождая прыжки и ужимки восторга долгими продолжительными аплодисментами.

― А чего это они Медведева крупно не показывают? — заинтересовался разливающий, — он снова спит?

Под угрозы Путина, что Западу следует одуматься, все стали ждать кадра со спящим Медведевым, фантазируя, что именно у него в руках — плюшевый мишка, зайчик или жёлтая уточка.

Однако вместо спящего Медведева на экранах в зале стали показывать мультик — маленькая ракетка в окружении какого-то желтка бодро полетела к Америке. Параллельно выступающий стал каждые десять секунд заявлять, что это штука в желтке у нас есть.

— Она есть у нас! Она уже есть! — с нажимом говорил он. — Ни у кого нет, а у нас уже есть! И её не видно, когда она летит! И она уже у нас есть! Но, по понятным причинам, мы не можем её показать…

— Не может показать, потому что её нет? — предположил хозяин квартиры.

— Странно, я помню советский союз, так там по Красной площади возили даже то, чего нет.

— Так что, заключил Путин, — если кто-то вознамериться на нас напасть, то мы…

― Думаю, Америка уже обосралась, — сочувственно резюмировал разливающий. — Кстати, какие там на этот год у Америки и России военные бюджеты?

Хозяин квартиры полез в интернет.

Военный бюджет Америки оказался 639 миллиардов.

Бюджет России — 46.

― Может нам громадную утку сделать на все эти деньги? — мрачно предположил хозяин квартиры.

― Зачем Медведеву такая утка? — удивился разливающий.

― Да не ту утку, а такую, что в больнице кладут под больных, — пояснил хозяин квартиры. — Думаю, что если начнётся война с Америкой, то это единственное, что всем нам понадобиться.

На этом обсуждение военных планов Путина было окончено, и все перешли к водным процедурам, то есть к пиву и пицце — её только принесли.

Дмитриев: «Путин меня удивил»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.5 (оценок:31)
Главное
Павел Аракелян: Машеньки садятся мужчинам на голову, при этом причитая: «Мужик пошел уже не тот!»
Нужно ли хорошее вбивать в людей колом?
Бывший сотрудник ЧВК: русские в Сирии изменили правила игры
Дмитриев: «Путин меня удивил»
Почему поручение Лукашенко построить за год мост через Припять не вызывает оптимизма
«Альбо ў іх няма мазгоў, альбо яны ненавідзяць свой народ»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY