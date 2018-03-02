Супруга Макея вышла в свет

Традиционная встреча супруги главы МИД Веры Поляковой-Макей с женами зарубежных послов накануне Международного женского дня состоялась в Большом театре оперы и балета.

Гостьи познакомились с театральным закулисьем, побывали на репетиции постановки «Травиаты».

Напомним, для Владимира Макея брак с актрисой Верой Поляковой стал вторым. Глава МИД один из немногочисленных белорусских руководителей, которые периодически появляются на публичных мероприятиях с женами.

Недавно перед телекамерами с супругой засветился премьер-министр Андрей Кобяков.