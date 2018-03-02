Абоненты «Белтелекома» жалуются на низкую скорость по вечерам. Оператор объяснил, что делать

В редакцию TUT.BY за последнее время обратилось несколько минчан, жалующихся на крайне низкую скорость интернета по вечерам. По их информации, при заявленных 50 Мбит/с счетчик SpeedTest показывает 1−2−4 мегабита.

Это сильно затрудняет даже обычный серфинг, не говоря уже о комфортном просмотре онлайн-видео.

«Играть в игры просто невозможно»

Вот что прислал нам читатель Денис:

— Живу в новостройке в районе Уручья. Когда решил подключить сеть, то выяснилось, что «Белтелеком» обладает монополией на подключение интернета в нашем доме. Обещания в объявлении были заманчивыми: скорость 50/25 Мбит/с за 23 рубля в месяц.

Надо заметить, что за все время пользования увидеть заветные 50 мбит/с удалось всего один раз — в 4 часа утра, все остальное время скорость колебалась в пределах 0,5- 20 мбит/с.

Играть в онлайн-игры по Wi-Fi просто невозможно. World of Tanks сильно «фризит», в какой то момент сигнал пропадает и когда вновь появляется, машина уже подбита или тонет где-нибудь в речке. Тот же мобильный интернет от МТС при подключении телефона к ноутбуку работал гораздо устойчивее.

Смотреть фильмы онлайн можно не всегда — вечером с 18.00 до 21.00 лучше включать на 480 кадров, 720p все время останавливается. Притом что у меня квартира-студия с открытым пространством и модем находится в прямой видимости.

«Мой личный рекорд — 20 минут нажимания клавиши F5»

Читательница Анна снимает квартиру в новостройке, но в совершенно другом районе — Грушевке. В игры она не играет, но проблемы у нее похожие:

— Мой домашний интернет «Белтелеком» работает исправно, но иногда нормальная связь будто бы обрывается. Обычно это происходит по вечерам, когда я смотрю кино или пытаюсь поработать из дома.

Иногда не загружается вообще ничего, а иногда сайты грузятся, а «тяжелый» трафик вроде видео не подтягивается. Мне обычно не терпится, поэтому я сижу и обновляю страницу, пока не загрузится. Мой личный рекорд — 20 минут нажимания клавиши F5. После затык проходит и интернет «летает» дальше.

В итоге мне пришлось отказаться от использования такого интернета, сейчас я использую мобильный интернет.

«Картинка на ТВ просто печаль»

Еще один читатель из Минска — Ольга эмоционально высказалась, в том числе в своем Facebook.

Мы уточнили, и оказалось, что у нее схожая проблема. Девушка купила квартиру в многоэтажке по адресу ул. Николая Михайлашева, 1. В доме (как и в предыдущих новостройках) есть только «Белтелеком».

Мастер при подключении предложил ей выбрать тариф «Ясна 50 Smart», пообещав интернет со скоростью до 50 Мбит/с и «беспроводное ТВ»:

— Однако без провода смотреть телевизор невозможно, — рассказала девушка. — И техподдержка рекомендует на этом тарифе тянуть провод к телевизору. Wi-Fi на телефоне так себе, не стабильный, но есть. А вот картинка на ТВ — просто печаль.

«Скорость доступа в интернет по Wi-Fi зависит от факторов, воздействовать на которые оператор не имеет возможности»

Мы обратились в «Белтелеком», чтобы провайдер прокомментировал ситуацию и посоветовал, что абонентам делать в подобных случаях.

Вот что оператор рассказал по методике оценки скорости:

— Оценка скорости доступа в интернет может осуществляться абонентом самостоятельно с использованием сетевого ресурса test.byfly.by либо путем вызова специалиста «Белтелекома».

И в том, и в другом случае проверка скорости осуществляется только по кабельному соединению при подключении персонального компьютера, ноутбука к модему РУП «Белтелеком», так как скорость доступа в Интернет по Wi-Fi зависит от ряда факторов, воздействовать на которые оператор связи не имеет возможности.

Кроме того, оператор напомнил про особенности распространения беспроводного сигнала:

— Значительное влияние на распространение сигнала (скорость доступа в интернет) по Wi-Fi оказывает месторасположение модема в квартире, толщина и материал стен.

При подключении к модему по Wi-Fi нескольких устройств общая скорость будет распределяться между ними с учетом осуществляемых пользователями действий и выставленных ими приоритетов (просмотр видео, интернет-серфинг, скачивание различных программ и файлов, онлайн-игры). Также на скорость передачи информации по технологии Wi-Fi влияет наличие радиопомех. Влияние могут оказывать DECT- телефоны, микроволновки и т.д.

В «Белтелекоме» также рассказали, что проверили ситуацию в квартире Ольги.

— К абоненту был направлен специалист компании, который проверил скорость подключения. Проведенные замеры показали, что скорость доступа в сеть Интернет в квартире абонента соответствует тарифному плану.

Простые советы

Несколько простых советов:

– обязательно подключайте телевизор (а желательно и компьютер) к модему «по проводу». Это самый надежный способ избежать ухудшения/потери сигнала.

– если есть возможность, замените «базовый» операторский модем, на более мощную и продвинутую модель с поддержкой Wi-Fi с частотой 5 ГГц. Они стоят не так дорого, зато сэкономят ваши нервы при серфинге в Сети.

– установите модем ближе к местам использования, не прячьте его в шкафах и других подобных местах. На балконе он, конечно, не портит вид, но и устойчивый Wi-Fi по всей квартире вы в таком случае вряд ли получите.