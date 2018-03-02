Абоненты «Белтелекома» жалуются на низкую скорость по вечерам. Оператор объяснил, что делать

В редакцию TUT.BY за последнее время обратилось несколько минчан, жалующихся на крайне низкую скорость интернета по вечерам. По их информации, при заявленных 50 Мбит/с счетчик SpeedTest показывает 1−2−4 мегабита.
Это сильно затрудняет даже обычный серфинг, не говоря уже о комфортном просмотре онлайн-видео.
«Играть в игры просто невозможно»
Вот что прислал нам читатель Денис:
— Живу в новостройке в районе Уручья. Когда решил подключить сеть, то выяснилось, что «Белтелеком» обладает монополией на подключение интернета в нашем доме. Обещания в объявлении были заманчивыми: скорость 50/25 Мбит/с за 23 рубля в месяц.
Надо заметить, что за все время пользования увидеть заветные 50 мбит/с удалось всего один раз — в 4 часа утра, все остальное время скорость колебалась в пределах 0,5- 20 мбит/с.
Играть в онлайн-игры по Wi-Fi просто невозможно. World of Tanks сильно «фризит», в какой то момент сигнал пропадает и когда вновь появляется, машина уже подбита или тонет где-нибудь в речке. Тот же мобильный интернет от МТС при подключении телефона к ноутбуку работал гораздо устойчивее.
Смотреть фильмы онлайн можно не всегда — вечером с 18.00 до 21.00 лучше включать на 480 кадров, 720p все время останавливается. Притом что у меня квартира-студия с открытым пространством и модем находится в прямой видимости.
«Мой личный рекорд — 20 минут нажимания клавиши F5»
Читательница Анна снимает квартиру в новостройке, но в совершенно другом районе — Грушевке. В игры она не играет, но проблемы у нее похожие:
— Мой домашний интернет «Белтелеком» работает исправно, но иногда нормальная связь будто бы обрывается. Обычно это происходит по вечерам, когда я смотрю кино или пытаюсь поработать из дома.
Иногда не загружается вообще ничего, а иногда сайты грузятся, а «тяжелый» трафик вроде видео не подтягивается. Мне обычно не терпится, поэтому я сижу и обновляю страницу, пока не загрузится. Мой личный рекорд — 20 минут нажимания клавиши F5. После затык проходит и интернет «летает» дальше.
В итоге мне пришлось отказаться от использования такого интернета, сейчас я использую мобильный интернет.
«Картинка на ТВ просто печаль»
Еще один читатель из Минска — Ольга эмоционально высказалась, в том числе в своем Facebook.
Мы уточнили, и оказалось, что у нее схожая проблема. Девушка купила квартиру в многоэтажке по адресу ул. Николая Михайлашева, 1. В доме (как и в предыдущих новостройках) есть только «Белтелеком».
Мастер при подключении предложил ей выбрать тариф «Ясна 50 Smart», пообещав интернет со скоростью до 50 Мбит/с и «беспроводное ТВ»:
— Однако без провода смотреть телевизор невозможно, — рассказала девушка. — И техподдержка рекомендует на этом тарифе тянуть провод к телевизору. Wi-Fi на телефоне так себе, не стабильный, но есть. А вот картинка на ТВ — просто печаль.
«Скорость доступа в интернет по Wi-Fi зависит от факторов, воздействовать на которые оператор не имеет возможности»
Мы обратились в «Белтелеком», чтобы провайдер прокомментировал ситуацию и посоветовал, что абонентам делать в подобных случаях.
Вот что оператор рассказал по методике оценки скорости:
— Оценка скорости доступа в интернет может осуществляться абонентом самостоятельно с использованием сетевого ресурса test.byfly.by либо путем вызова специалиста «Белтелекома».
И в том, и в другом случае проверка скорости осуществляется только по кабельному соединению при подключении персонального компьютера, ноутбука к модему РУП «Белтелеком», так как скорость доступа в Интернет по Wi-Fi зависит от ряда факторов, воздействовать на которые оператор связи не имеет возможности.
Кроме того, оператор напомнил про особенности распространения беспроводного сигнала:
— Значительное влияние на распространение сигнала (скорость доступа в интернет) по Wi-Fi оказывает месторасположение модема в квартире, толщина и материал стен.
При подключении к модему по Wi-Fi нескольких устройств общая скорость будет распределяться между ними с учетом осуществляемых пользователями действий и выставленных ими приоритетов (просмотр видео, интернет-серфинг, скачивание различных программ и файлов, онлайн-игры). Также на скорость передачи информации по технологии Wi-Fi влияет наличие радиопомех. Влияние могут оказывать DECT- телефоны, микроволновки и т.д.
В «Белтелекоме» также рассказали, что проверили ситуацию в квартире Ольги.
— К абоненту был направлен специалист компании, который проверил скорость подключения. Проведенные замеры показали, что скорость доступа в сеть Интернет в квартире абонента соответствует тарифному плану.
Простые советы
Несколько простых советов:
– обязательно подключайте телевизор (а желательно и компьютер) к модему «по проводу». Это самый надежный способ избежать ухудшения/потери сигнала.
– если есть возможность, замените «базовый» операторский модем, на более мощную и продвинутую модель с поддержкой Wi-Fi с частотой 5 ГГц. Они стоят не так дорого, зато сэкономят ваши нервы при серфинге в Сети.
– установите модем ближе к местам использования, не прячьте его в шкафах и других подобных местах. На балконе он, конечно, не портит вид, но и устойчивый Wi-Fi по всей квартире вы в таком случае вряд ли получите.