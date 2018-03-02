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Общество
02.03.2018
Салiдарнасць
Погода на выходные: на Гомельщину и Могилевщину идут снегопады

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

2 марта ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Во второй половине дня морозы ослабеют до -4..-9°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

3 марта на большей части территории пройдет снег, по Гомельской области продолжительный снег. Слабая метель, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -10..-16°С, при прояснениях, -17..-18°С; максимальная днем -4..-9°С, по юго-востоку -1..-3°С.

4 марта на большей части территории страны снег, по Могилевской области продолжительный снег. Слабая метель, на дорогах местами гололедица. Ветер северный умеренный, утром и днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -7..-13°С, по западу, при прояснениях, -14..-17°С; максимальная днем от -2°С по юго-западу до -9°С по северо-востоку страны.

 
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