Дмитриев: «Путин меня удивил»

Политик Андрей Дмитриев расценил послание президента России Федеральному собранию как фиаско.

– Путин меня сегодня удивил. Ведь он точно знает, что в современном мире вооружениями меряться стыдно, – написал Андрей Дмитриев в Facebook. – Нет, конечно во время специальных выставок, так и нужно. Или в отчетах спецслужб, популярных программах про вооружение и доблестную армию, на заседаниях советов безопасности.

Но не с трибуны парламента. Тем более, когда это трибуна огромной страны, полной запасов природных ресурсов и научных изобретений. Претендующая на уважение в мире.

В такой стране меряются доходом на душу населения, уровнем образования, стоимостью кампаний, достижениями в космосе, борьбой с бедностью и заболеваниями. Понимаете, принято, меряться не тем, как ты можешь кого-то убить, а тем, как ты лучше всех создаешь условия для жизни и развития и будешь делать это еще лучше.

Как по мне, если главное достижение ядерная боеголовка, это значит только одно - достижений нет. Или они таковы, что ими не то что меряться, ими хвалиться даже неудобно. Засмеют.

Представьте, выходит президент во двор дома, садится на лавочку. Там мужики курят, женщины обсуждают детей и цены. И ему нужно им сказать, а что сделано? Он годами работал, вот для таких людей. И тут он выпаливает: «Зато теперь мы можем их всех убить!»

И через паузу: «Да и вообще всех».

Это даже не меряние, это оправдание: «Да, вы бедные в богатой стране, вы беспризорные, голодные, живете с туалетом на улице и трещиной в стене. И с этим мы ничего сделать не можем. Просто знайте, если когда-то вам станет безумно больно, мы всех можем убить».

Так чем тут гордиться? Это фиаско...