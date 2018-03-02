Экс-министр труда: У властей в голове коммунизм, безработных считают за преступников

Как заставить правительство повысить пособие по безработице?

Эксперты Международного валютного фонда считают необходимым повысить в Беларуси пособие по безработице хотя бы до размера бюджета прожиточного минимума.

Сейчас максимальный размер пособия по безработице составляет две базовые величины, или 46 белорусских рублей (по состоянию на октябрь 2017 года).

Размер бюджета прожиточного минимума составляет 199,32 рублей в среднем на душу населения.

По мнению экспертов МВФ, повышение пособия по безработице до уровня БПМ снизит риск бедности не только для работников госпредприятий в процессе реструктуризации, но также для тех, кто уже потерял работу по причине ухудшения ситуации на рынке труда во время недавней рецессии.

Прислушаются ли белорусские власти к рекомендациям МВФ, если согласно постановлению правительства, в 2018 году уровень зарегистрированной безработицы не должен превышать 1%?

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