Нужно ли хорошее вбивать в людей колом?

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Белоруса задержали по обвинению в даче взятки сотруднику ФСБ: замешана «санкционка»
Ганапольский: «Ржать начали с самого начала выступления Путина»
Мінскі праграміст ахвяраваў на правядзенне Дня Волі буйную суму грошай
Абоненты «Белтелекома» жалуются на низкую скорость по вечерам. Оператор объяснил, что делать
Погода на выходные: на Гомельщину и Могилевщину идут снегопады
Экс-министр труда: У властей в голове коммунизм, безработных считают за преступников
Шуневич проверил, как бывшие осужденные работают в коровнике. Видеофакт
Стала вядома, хто пагадзіўся выступіць на канцэрце ў Дзень Волі
Заключенный пытался сбежать из мозырской колонии за три месяца до освобождения
Бастунец: В первую очередь я упразднил бы Министерство информации
Фотофакт. Никас Сафронов нарисовал еще один портрет Лукашенко
Романчук: «Неужели Минпром накопил столько диодов, чтобы впечатлить своими возможностями Apple?»
Цифра дня. Сколько составил доход ИТ-компании EPAM
Путин превратил послание президента в презентацию российского оружия
Минздрав ответил МВД на обвинения о нарушениях при поставках медтехники
На пост министра лесного хозяйства подобраны «мощные» кандидатуры
«Положительный неоязычник». Что известно о подозреваемом в убийстве беременной
РИА «Новости» составило список российских актеров, которые критикуют страну
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Минтранс признался, кто «заказал» маршрутки
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
Как ОБЭП задерживал директора крупного предприятия. Фотофакт
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
Всё, что вам нужно знать о президентских «выборах» в России
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Макаревич: «Я никогда не жалел о том, что с кем-то в жизни расстался»
Класковский: «Кое-кто из властей запасся попкорном и с радостью наблюдал этот спор оппозиции»
«Как бы в результате этой заботы о пассажирах проезд не подорожал»
«Могли бы вообще жить припеваючи». Конвоир рассказал о своих доходах и расходах
Как выглядит на самом деле поддержка материнства и детства в Беларуси
Гинеколог: Лучшие друзья девушек не бриллианты, а презервативы»
Политический анекдот дня в Рунете: про трех инопланетян на планете Земля
Шендерович: «Они рабы, в отличие от Серебрякова»
Почему Беларусь превратилась в страну хронического беспорядка
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
Алесин: «Мы наблюдаем попытки обострить конкуренцию за место у трона»
Калинкина: «Позиция власти проста: даже если подыхаете – подыхайте молча!»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Першы перформанс Пушкіна: як у Мінску пачалі адзначаць Дзень Волі
Уникальные фотографии, которые спасли жизнь многим детям в Америке
Топ-7 красивых спортсменок Олимпиады-2018
Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
02.03.2018
Салiдарнасць
Нужно ли хорошее вбивать в людей колом?

В рамках проекта «Дуэль» два автора с разных позиций комментируют заявления министра МВД Игоря Шуневича о любви к белорусской литературе.

Фото Воли Офицеровой, Наша Ніна

Анастасия Зеленкова: Так вот зачем омоновцы молотят людей дубинками!

Игорь Шуневич раскрыл новые стороны своей многогранной личности. Выяснилось, что на досуге он перечитывает поэму Мицкевича «Пан Тадэвуш», а на ночь слушает «Новую зямлю» Коласа в исполнении жены.

Думаю, многие оппозиционеры-националисты в этот момент сжали зубы, осознав свою неполноценность на фоне столь образованного патриота-министра. Они-то, небось, «Пана Тадэвуша» с университетской скамьи не открывали, а их супруги, если и читают что-то про новую землю, то только нотации мужьям, почему те не ездят на дачу!

То ли дело министр и его ведомство! Пару лет назад командир минского ОМОНа признался, что многие его подчиненные — «заядлые театралы, историки, ценители изобразительного искусства, к примеру, академической живописи XIX века». Поэтому нечего удивляться, что у таких образованных людей и главный начальник под стать.

Можно только представить, с каким трепетом Игорь Шуневич перечитывает в поэме Адама Мицкевича слова деятеля подпольной политической организации кcендзa Рoбaкa:

Хтo знae. Мoжa, мнe гpaxoм i тoe cтaнe, Штo я ўзбypыў дaчacнa шляxтy нa пaўcтaннe? Алe нaмep мoй: cцяг з Пaгoняй y кpaiнe Хaй пepшым двop Сaплiц вa ўcёй Лiтвe пaднiмe Рyкaмi ўcёй мaёй paднi ўpaчыcтa, Здaeццa, быў aпpaўдaны, зaдyмaй чыcты…

Но не будем ёрничать по поводу литературных пристрастий главы МВД. Тем более что «Пан Тадэвуш» для белорусов действительно знаковое произведение.

И все же в признании министра в первую очередь обращает на себя внимание другая фраза. На вопрос, а читают ли книги подчиненные Шуневича, ответ был следующий: «Все хорошее в наших людей надо колом вбивать, в том числе заставляем читать книжки».

Вот так, ни много ни мало! А вы думаете, для чего подчиненные Игоря Шуневича молотят на улицах людей дубинками? Это просто такие образовательные методы, которые с младых ногтей впитали в себя книголюбы из ОМОН — колом вбивать все хорошее в людей. Такое вот непреодолимое желание сделать мир лучше, начитаннее, умнее.

Когда актрису театра с ее друзьями в новогоднюю ночь избивали крепкие парни в форме, они, похоже, лишь хотели указать на некоторые недочеты в театральной интерпретации постановки, в которой та принимала участие. А метеля трех парней в Витебске, просто пытались донести свою трактовку живописной концепции их земляка Шагала. С избитым в автозаке политиком Алесем Логвинцом, очевидно, не сошлись в понимании сущности нигилизма Ницше. А засовывая Дмитрию Дашкевичу в зубы дубинку со словами: «Соси, падла, соси!» всего лишь хотели услышать пару строчек из любимой министром МВД поэмы Коласа. Например, окончание знаменитых строчек: «Ну, дзядзька, як на смак, прызнайся?»...

Впрочем, то, что именно это произведение так полюбилось министру, тоже довольно любопытно. Интересно, какие мысли посещают его, когда он слушает:

Нашто зямля іх, катаў, носіць? Ой, хто ж ад іх не загалосіць? А дзе на іх шукаць управы, Бо суд «праўдзівы», суд «ласкавы» Паноў за здзекі не карае. І хто цябе тут падтрымае? Каму паскардзіцца і дзе? Хто гэту крыўду адвядзе І трохі згладзіць перашкоды? І між сабою няма згоды: Адны другіх бы тут паелі Або ўтапілі б, каб прымелі. Адзін другога не пакрые, Глядзяць, як ворагі ліхія, Гатовы ліха прыкупіць, Каб спатайку цябе ўкусіць. А пан з таго і карыстае І па чарзе ўсіх пералае.

Действительно, поэзия — великая сила. Особенно в руках книголюбов из МВД.

Сергей Синица: Нам самим нужно заглянуть в зеркало «Новай зямлі»

Трудно угодить нашим людям. Вот назвал Игорь Шуневич любимыми произведениями «Пана Тадэвуша» и «Новую зямлю» – заметим, не «Поднятую целину» и «Молодую гвардию» – а все равно плохо.

При желании, конечно, можно заподозрить министра в лукавстве. Но, кстати, особых оснований для этого нет. Игорь Шуневич о собственном образе в глазах общественности никогда сильно не заботился. Поэтому гораздо проще представить себе, что глава МВД пришел на выставку, потому что при всей своей брутальности действительно любит читать, а не ради корректировки имиджа посредством публичного изъявления любви к классикам белорусской литературы.

Но в любом случае куда важнее посыл о том, что «все хорошее в наших людей надо колом вбивать». Тем более, что нынешняя власть распространяет его буквально на все сферы жизни.

Самый простая и очевидная реакция – поехидничать по поводу дубинок как метода насаждения всего доброго, светлого, лучшего. И свести эту проблему к личным представлениям о прекрасном конкретного силовика.

Вот только дело не в Игоре Шуневиче. Что, его предшественники за последние 20 лет как-то принципиально отличались в этом плане? Нет.

Шуневич в данном случае исполнитель установок, которые избрала и транслирует существующая госсистема. Уйдет он, на это место придет другой плюс-минус такой же.

Что действительно было бы целесообразно, так это для начала попытаться разобраться, почему у нас так происходит. Впрочем, практически исчерпывающий ответ уже дал наш классик (спасибо Анастасии за замечательнейшую цитату).

І між сабою няма згоды:

Адны другіх бы тут паелі

Або ўтапілі б, каб прымелі.

Адзін другога не пакрые,

Глядзяць, як ворагі ліхія,

Гатовы ліха прыкупіць,

Каб спатайку цябе ўкусіць.

А пан з таго і карыстае

І па чарзе ўсіх пералае.

За без малого 100 лет ничего не изменилось. В том, что мы сегодня не можем прийти к согласию даже в вопросе празднования юбилея БНР, тоже Шуневич виноват? Или все-таки белорусское общество само создало условия, при которых «пан з таго і карыстае»? «Кровавый режим» заставляет демократов вести себя по принципу «адны другіх бы тут паелі»?..

Нет, братцы, нам самим нужно заглянуть в зеркало «Новай зямлі», чтобы понять, что для начала нужно изменить в себе, чтобы потом изменилась страна.

«Дуэль»: Следует ли Лукашенко писать письма МОК?

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:25)
Главное
Павел Аракелян: Машеньки садятся мужчинам на голову, при этом причитая: «Мужик пошел уже не тот!»
Нужно ли хорошее вбивать в людей колом?
Бывший сотрудник ЧВК: русские в Сирии изменили правила игры
Дмитриев: «Путин меня удивил»
Почему поручение Лукашенко построить за год мост через Припять не вызывает оптимизма
«Альбо ў іх няма мазгоў, альбо яны ненавідзяць свой народ»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY