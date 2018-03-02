Нужно ли хорошее вбивать в людей колом?

В рамках проекта «Дуэль» два автора с разных позиций комментируют заявления министра МВД Игоря Шуневича о любви к белорусской литературе.

Фото Воли Офицеровой, Наша Ніна

Анастасия Зеленкова: Так вот зачем омоновцы молотят людей дубинками!

Игорь Шуневич раскрыл новые стороны своей многогранной личности. Выяснилось, что на досуге он перечитывает поэму Мицкевича «Пан Тадэвуш», а на ночь слушает «Новую зямлю» Коласа в исполнении жены.

Думаю, многие оппозиционеры-националисты в этот момент сжали зубы, осознав свою неполноценность на фоне столь образованного патриота-министра. Они-то, небось, «Пана Тадэвуша» с университетской скамьи не открывали, а их супруги, если и читают что-то про новую землю, то только нотации мужьям, почему те не ездят на дачу!

То ли дело министр и его ведомство! Пару лет назад командир минского ОМОНа признался, что многие его подчиненные — «заядлые театралы, историки, ценители изобразительного искусства, к примеру, академической живописи XIX века». Поэтому нечего удивляться, что у таких образованных людей и главный начальник под стать.

Можно только представить, с каким трепетом Игорь Шуневич перечитывает в поэме Адама Мицкевича слова деятеля подпольной политической организации кcендзa Рoбaкa:

Хтo знae. Мoжa, мнe гpaxoм i тoe cтaнe, Штo я ўзбypыў дaчacнa шляxтy нa пaўcтaннe? Алe нaмep мoй: cцяг з Пaгoняй y кpaiнe Хaй пepшым двop Сaплiц вa ўcёй Лiтвe пaднiмe Рyкaмi ўcёй мaёй paднi ўpaчыcтa, Здaeццa, быў aпpaўдaны, зaдyмaй чыcты…

Но не будем ёрничать по поводу литературных пристрастий главы МВД. Тем более что «Пан Тадэвуш» для белорусов действительно знаковое произведение.

И все же в признании министра в первую очередь обращает на себя внимание другая фраза. На вопрос, а читают ли книги подчиненные Шуневича, ответ был следующий: «Все хорошее в наших людей надо колом вбивать, в том числе заставляем читать книжки».

Вот так, ни много ни мало! А вы думаете, для чего подчиненные Игоря Шуневича молотят на улицах людей дубинками? Это просто такие образовательные методы, которые с младых ногтей впитали в себя книголюбы из ОМОН — колом вбивать все хорошее в людей. Такое вот непреодолимое желание сделать мир лучше, начитаннее, умнее.

Когда актрису театра с ее друзьями в новогоднюю ночь избивали крепкие парни в форме, они, похоже, лишь хотели указать на некоторые недочеты в театральной интерпретации постановки, в которой та принимала участие. А метеля трех парней в Витебске, просто пытались донести свою трактовку живописной концепции их земляка Шагала. С избитым в автозаке политиком Алесем Логвинцом, очевидно, не сошлись в понимании сущности нигилизма Ницше. А засовывая Дмитрию Дашкевичу в зубы дубинку со словами: «Соси, падла, соси!» всего лишь хотели услышать пару строчек из любимой министром МВД поэмы Коласа. Например, окончание знаменитых строчек: «Ну, дзядзька, як на смак, прызнайся?»...

Впрочем, то, что именно это произведение так полюбилось министру, тоже довольно любопытно. Интересно, какие мысли посещают его, когда он слушает:

Нашто зямля іх, катаў, носіць? Ой, хто ж ад іх не загалосіць? А дзе на іх шукаць управы, Бо суд «праўдзівы», суд «ласкавы» Паноў за здзекі не карае. І хто цябе тут падтрымае? Каму паскардзіцца і дзе? Хто гэту крыўду адвядзе І трохі згладзіць перашкоды? І між сабою няма згоды: Адны другіх бы тут паелі Або ўтапілі б, каб прымелі. Адзін другога не пакрые, Глядзяць, як ворагі ліхія, Гатовы ліха прыкупіць, Каб спатайку цябе ўкусіць. А пан з таго і карыстае І па чарзе ўсіх пералае.

Действительно, поэзия — великая сила. Особенно в руках книголюбов из МВД.

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Трудно угодить нашим людям. Вот назвал Игорь Шуневич любимыми произведениями «Пана Тадэвуша» и «Новую зямлю» – заметим, не «Поднятую целину» и «Молодую гвардию» – а все равно плохо.

При желании, конечно, можно заподозрить министра в лукавстве. Но, кстати, особых оснований для этого нет. Игорь Шуневич о собственном образе в глазах общественности никогда сильно не заботился. Поэтому гораздо проще представить себе, что глава МВД пришел на выставку, потому что при всей своей брутальности действительно любит читать, а не ради корректировки имиджа посредством публичного изъявления любви к классикам белорусской литературы.

Но в любом случае куда важнее посыл о том, что «все хорошее в наших людей надо колом вбивать». Тем более, что нынешняя власть распространяет его буквально на все сферы жизни.

Самый простая и очевидная реакция – поехидничать по поводу дубинок как метода насаждения всего доброго, светлого, лучшего. И свести эту проблему к личным представлениям о прекрасном конкретного силовика.

Вот только дело не в Игоре Шуневиче. Что, его предшественники за последние 20 лет как-то принципиально отличались в этом плане? Нет.

Шуневич в данном случае исполнитель установок, которые избрала и транслирует существующая госсистема. Уйдет он, на это место придет другой плюс-минус такой же.

Что действительно было бы целесообразно, так это для начала попытаться разобраться, почему у нас так происходит. Впрочем, практически исчерпывающий ответ уже дал наш классик (спасибо Анастасии за замечательнейшую цитату).

І між сабою няма згоды:

Адны другіх бы тут паелі

Або ўтапілі б, каб прымелі.

Адзін другога не пакрые,

Глядзяць, як ворагі ліхія,

Гатовы ліха прыкупіць,

Каб спатайку цябе ўкусіць.

А пан з таго і карыстае

І па чарзе ўсіх пералае.

За без малого 100 лет ничего не изменилось. В том, что мы сегодня не можем прийти к согласию даже в вопросе празднования юбилея БНР, тоже Шуневич виноват? Или все-таки белорусское общество само создало условия, при которых «пан з таго і карыстае»? «Кровавый режим» заставляет демократов вести себя по принципу «адны другіх бы тут паелі»?..

Нет, братцы, нам самим нужно заглянуть в зеркало «Новай зямлі», чтобы понять, что для начала нужно изменить в себе, чтобы потом изменилась страна.

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