Павел Аракелян: Машеньки садятся мужчинам на голову, при этом причитая: «Мужик пошел уже не тот!»

Он выходит на сцену с Лявоном Вольским и бутылкой виски, а наутро зарабатывает деньги фитнес-инструктором. Как жить в свое удовольствие без оглядки на общество, харизматичный Павел Аракелян рассказал «Комсомолке».

Павел Аракелян - один из лучших белорусских саксофонистов, флейтист, клавишник, композитор, джазмен, инструктор по фитнесу и бодибилдингу. Родился 12 августа 1985 года в Баку, в три года переехал с родителями в Минск. Окончил музыкальное училище, играл в группах Apple Tea, Svet Boogie Band, создатель музыкального проекта The Outsiders. Победитель Международного конкурса «Усадьба. Джаз». Выступает с Лявоном Вольским, играл со многими звездами джаза, в том числе Сергеем Манукяном, Львом Кушниром, Деборой Браун (США), Эриком Люисом (США), Матсом Густафссоном, ФМ Айнхайтом, Джоном Сассом. Тренирует в частном фитнес-центре Минска

- Павел, одни считают вас обаятельным интеллигентным саксофонистом, другие – этаким разгуляй-парнем, который вдобавок гробит здоровье на тренажерах. Как удается совмещать несовместимое?

- Есть вещи гораздо более вредные: работать на нелюбимой работе, нервничать по пустякам, не улыбаться, не интересоваться. Я отдаю себе отчет, у меня нет такого: «О Боже, язва – почему?!» Я не буду удивляться, потому что прекрасно знаю почему.

Но еще чаще болезни возникают из-за постоянных стрессов и недовольства. В жизни некоторых настолько ничего не происходит, что самое важное для них – злорадствовать по поводу других. Мелкие гнусные завистники, небольшого ума и уровня развития, чаще всего скучные – таких я называю чмом.

Что касается моего аморального образа жизни – почему нет, если мне нравится, я никому не мешаю и осознаю возможные последствия. Зато глаза горят (смеется). К сожалению, у большинства белорусов, что встречаешь на улице, уже в 25 лет они уже потухли. И у меня ответный вопрос: зачем тогда тебе эта жизнь – чтобы уныло доживать до 80-ти?

Фото Антон Хадасевич

«Люди найдут, в чем упрекнуть»

- Вы не скрываете свой аморальный образ жизни, хотя в Беларуси не принято выставлять эту часть жизни напоказ. Не переживаете, что могут тыкать пальцем?

- Люди всегда найдут, в чем упрекнуть. То ты будешь слишком «чернож…м», то слишком открытым, то много пьешь, то мало. Были периоды, когда не пил вообще – тоже плохо!

Мне это напоминает школьную ситуацию. Я учился в этаком минском «гетто» и, будучи жирненьким неказистым мальчиком из интеллигентной семьи, любил читать книги. Помню ненавистное: «Ты че – умный, што ли?» В те годы я прятал хорошие оценки, не дай боже, поймают с книжками или застанут за звонком родителям.

Студентом, когда задерживался, всегда предупреждал: «Мама, папа, не волнуйтесь». А рядом слышал: «Че – мамке-папке звонишь?» Да, звоню – потому что люблю их, и мне несложно.

- Быстро вы из толстенького закомплексованного мальчика превратились в свободолюбивого…

- Первый шаг на пути к избавлению от комплексов – признаться, что они есть. Меня с 13 лет интересовали девочки. И когда к 20 годам я все еще оставался девственником, то признался себе: «Чувак, у тебя проблемы. С женщинами ты – олень». И начал осваивать правила межполового успеха.

Нас постоянно учат не бить женщину, ухаживать, платить за нее. Я же считаю, что человека вообще нельзя бить, если он не дает весомого повода. И заплатить за него можно, и поухаживать независимо от пола, если ему это нужно, а у тебя есть возможность и желание.

Сейчас спросите – бил ли я женщину (улыбается)? Нет, но иногда стоило. Например, когда женщина била меня. В центре Минска, возле метро «Октябрьская», средь беда дня ни с того ни с сего: «Понаехали, сволочи!..» Молодая баба – и по голове мне так ба-ахх! В таком случаем можно и в ответ, но я был молодой, лет 20, и ее довольно быстро оттащила милиция.

«Машеньки вырастают и окончательно садятся мужчинам на шею»

- Наше общество – это матриархат с патриархальным лицом. Начиная еще со школы: нас девочки лупили постоянно, а в ответ – ни-ни – ты же мужчина! Или подходишь в столовой к последнему бутербродику, а вам: «стоп – ты же мужчина, это Ма-а-а-шеньке…»

Потом Машеньки вырастают, окончательно садятся мужчинам на голову, при этом причитая: «Мужик пошел уже не тот!» И деток своих воспитывают в точно таком же ключе.

Но XXI век, гендерное равенство на дворе! Поэтому и отношения надо строить между личностями, а не между полами, возрастами, национальностями или профессиями.

- Слышится обида на женщин, и я, кажется, понимаю, почему в своих интервью вы так уничижительно называли спутниц «моя очередная девушка».

- Давайте будем честны – мы все «очередные» в жизни друг друга. Остальное – сказки. Да, мы чередуемся, и это гораздо лучше, чем ездить по ушам каждому: «Ты – единственный и неповторимый». Либо ты такой наивный, либо просто врешь.

Нет, у меня были девушки, от которых сносило крышу, думал – она самая! Но или я начинал вести себя слишком маниакально – «она моя!», либо она пыталась меня перевоспитать... После того как расстался со своей последней очередной девушкой, я переехал к маме, живем втроем, с котом.

Да-да, знаю, сейчас начнется: «Ой, маменькин сынок!» Пусть так – и что? У нас на Кавказе, хоть я жил там всего до трех лет и мало что помню, принято жить с близкими и родными людьми, а для меня это мама и сестра, что в этом стыдного?

Да, первое время нужно пробовать жить с девушкой отдельно, проверять. Но если я решу заводить семью, то это будет семья у меня дома: с мамой, с моей сестрой, которая будет иногда приезжать из Киева, где сейчас живет.

Я могу снять квартиру, но с мамой уютнее, к тому же она знает, что я люблю на завтрак и ужин, а мне нужно частое питание. Переехав к маме, я перестал катастрофически терять спортивную форму.

- Не зря говорят, что самая постоянная девушка Аракеляна – это его кот Диззи, а самая идеальная – сестра Елена.

- Не знаю… Я бы на такой в жизни не женился, мне творческая не нужна. А если серьезно, моя сестра (Елена – певица. - Ред.) очень талантливая, есть повод гордиться. Что касается котика – а кто их не любит?

У нас с Диззи договоренность: у него есть работа, он приносит радость – хоть три часа, но если мне надо – сиди и мурлычь. Я его за это кормлю, пою и выполняю его маленькое извращение: он любит, чтобы его чесали, когда он ест. Подходит, кричит и ведет меня к своей миске.

«Можно задеть, пихнуть, кто-то дышит рядом»

- Ну а что касается женщин, с возрастом становлюсь менее гибким – с человеком надо жить в одном доме, а мне даже спать в одной постели с кем-то тяжело.

- Так купили бы кровать побольше!

- Да все равно – можно задеть, пихнуть, кто-то дышит рядом. И начинаешь взвешивать – зачем она мне нужна?

Теперь больше анализирую девушку как потенциальную партнершу для долговременных отношений. Например, у нее дома постоянно бардак. Подсознательно ставишь минус: значит, и у тебя дома будет бардак.

Если она при всех своих прелестях заявляет «я не умею готовить и не буду» – понимаю, что это третий минус – совершенствоваться даже в простейших вещах она не собирается. Зачем тогда она мне?

Хотя на сегодняшний день для меня в женщине главное – неординарная личность, человек, который в своих мыслях и поступках может выходить из «коробки»: за рамки вот этого «так принято» или «просто потому что…»

- Какие еще выводы сделали из прошлых отношений?

- Нельзя навязываться и думать, что это самое лучшее, что с тобой произошло и больше такого не будет. А еще переделывать партнера или себя.

На меня женщины часто обращают внимание, думая, что раз известный, медийный, тренер плюс музыкант – значит, богатый. А я обычный: деньги есть – и их сразу нет (улыбается). И начинается: «Ты должен, я ожидала другого…»

- То есть с деньгами не складывается? Читала, что, пытаясь выгодно вложить в бизнес, вы потеряли немалую сумму.

- Потому что пытался соответствовать этому «ты должен». Считается, что мужчина состоялся, если есть квартира, машина, а еще лучше – он бизнесмен. Хотя родители учили меня, что «хорошо делай свое дело – остальное приложится». А оно не прикладывается – ну не заработаешь у нас сегодня музыкой. Мир несправедлив, но я не буду причитать: «…я так прекрасно играю на саксофоне, так почему я нищий?»

Я пытался найти дело, которое будет приносить доход, много пробовал, но не случилось. Решил зарабатывать фитнесом, но вскоре обнаружил, что половину клиентов по доброте душевной тренирую бесплатно. Одного уволили, у другого мама заболела, третий врач или педагог.

Фото Антона Жука

- Был момент, когда сказали себе: «Хватит!»?

- Да, и он сейчас продолжается, я уже научился говорить нет. Выдыхаю от тяжелого прошлого года, в том числе эмоционально. Заряжаюсь перед новым стартом, хочу вернуться на музыкальную стезю, в джазовую музыку.

«Человек, разговаривающий на белорусском – не прокаженный»

- Павел, вы армянин, но разговариваете на белорусском, при том что многие белорусы общаются на русском и не видят в этом ничего противоестественного.

- Возьмите малюсенькую Литву – там ходят на свое, целыми днями крутят свою музыку, хотя, по сути, существенная часть материала – уровня самодеятельности 30-летней давности. Но ходят и поддерживают – полные залы, все на литовском. А здесь чураются, боятся даже, хотя есть чем гордиться. И музыканты мирового уровня у нас есть, и литераторы, и актеры. Половина и уехала потому, что достало такое отношение.

Люди стесняются белорусского, хотя и по-русски половина говорит неграмотно. Когда ко мне в тренажерный зал приходят сразу несколько белорусскоязычных товарищей – тут же и администраторы переходят на белорусский, и другие посетители. Получается такая «беларускамоўная трэнажорная заля» (улыбается).

Я проникся белорусским языком, когда начал работать с Лявоном Вольским, у него была песня на стихи Анатолия Сыса под названием «Хто натхніць мяне на смерць». Меня так сильно торкнуло, что я начал изучать творчество Анатолия Сыса.

До этого, в 2010 году, был поэт Владимир Некляев – я читал его стихи и на русском, и на белорусском, в его поэзии невероятная искренняя и драматичная любовь, а когда он читает стихи – аж до мурашек пробирает.

Потом начал читать Короткевича, Бородулина, Буравкина. И сам перешел на белорусский язык.

Общаясь на белорусском, не раз замечал, как оборачиваются на белорусскую речь. Причем сами белорусы. Но человек, разговаривающий на белорусском – не прокаженный. И я уже перестал расширенно отвечать на дурацкое: «А чё – ты на белорусском говоришь?» Теперь – коротко: «Нравится мне».

И все жду, когда белорусы в своей же стране перестанут бояться, стесняться и гнобить свое.