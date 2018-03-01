Шуневич проверил, как бывшие осужденные работают в коровнике. Видеофакт

Глава МВД навестил «милицейское подразделение с сельхозуклоном».

Министр внутренних дел Игорь Шуневич 1 марта посетил сельхозпредприятие «Хутор-Агро», где трудятся бывшие осужденные, а также принудительно отправленные на реадаптацию в ЛТП.

— Теперь это наше подразделение, я называю его «Первое милицейское подразделение с сельскохозяйственным уклоном». Сегодня здесь трудоустроено порядка 30 человек, находящихся в ЛТП, и освободившихся. Это, безусловно, небольшое количество, но мы будем его увеличивать, — рассказал Игорь Шуневич.

Видео: МВД РБ

Шуневич также озвучил планы со временем создать в хозяйстве «идеальные условия для работы и жизни» бывших осужденных для их социальной реабилитации.

Сообщается, что основным видом деятельности «Хутор-Агро» является производство молока, мяса крупного рогатого скота, зерна и кормов. Вся производимая на нем продукция теперь используется для нужд уголовно-исполнительной системы МВД.