Публицист Александр Невзоров в интервью на «Эхо Москвы» в свойственной ему манере прокомментировал обещание Насти Рыбки сдать ЦРУ российские секреты и вновь потроллил известную балерину.

«Вот история с Рыбкой продолжается. Сексуальный тренер Рыбка, ее сейчас в срочном порядке вызволяют из тюрьмы. И собираются везти в Россию (Настю Рыбку обещали депортировать в Беларусь — «Салідарнасць»).

Яхты в России, конечно, просят ухи, но вряд ли вот причиной только желание устроить очередной рыбный день. Дело в том, что она сейчас обещает американцам сдать военные тайны. Она откуда знает? Дело в том, что девочка ощупала практически все боеголовки кремлевских олигархов и необыкновенно посвящена в то, где чего заржавело, где чего списано. И может даже нарисовать план расположения этих боеголовок на телах…

Они иногда находятся в самых неожиданных местах. То есть если Рыбка доберется до ЦРУ, то ЦРУ, конечно, офигеет от всей этой информации.

Но история с Рыбкой не прошла незамеченной. Тут воспылала ревностью Волочкова, которая показала, что ее тоже зовут на яхты и сфотографировалась на шпагате прямо на какой-то яхте аж 50-метровой длины».

Отметим, что Анастасия Волочкова в последнее время является излюбленной мишенью Невзорова.

Невзоров: «Спасибо Волочковой, что она не стала демонстрировать другие части тела, которыми трудилась и страдала»